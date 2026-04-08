Sónar İstanbul 10–11 Nisan'da 10. yılını kutluyor

Avrupa’nın en prestijli müzik festivallerinden biri olarak kabul edilen, şehrin kalbinden dünyaya yeni frekanslar yayan Sónar Istanbul 10. yılını 10–11 Nisan tarihlerinde %100 Müzik katkılarıyla Zorlu PSM’de kutluyor.

9 yıldır üst üste aralıksız Zorlu PSM’de gerçekleşen Sónar Istanbul bu yıl elektronik ve dijital kültürün dönüşümüne yön veren yeni formatlara ve geleceğin seslerini ortaya çıkaran yenilikçi projelere ev sahipliği yapacak.

Elektronik müziğin dünyaca ünlü isimleri ile yerli sahnenin güçlü temsilcilerini aynı line-up’ta buluşturan festival, iki gün boyunca etkileyici görsel ve işitsel performanslarla canlı ve dinamik bir festival atmosferi yaratacak.

ELEKTRONİK MÜZİK DÜNYASININ YILDIZLARI İSTANBUL'DA

Sónar Istanbul 2026’nın line-up’ında elektronik müzik dünyasının önde gelen isimleri yer alıyor. Bu yıl, başta Türkiye olmak üzere Belçika, Almanya, Birleşik Krallık, Fransa, ABD, İspanya, Yunanistan ve Sırbistan’dan öne çıkan yerli ve yabancı sanatçılar festivalde sahne alacak. Festivalin en dikkat çeken isimlerinden biri, “elektronik müziğin kraliçesi” olarak anılan Charlotte de Witte.

Charlotte de Witte’e duygusal derinliğiyle Apparat (Almanya), neşeli dünya ritimleriyle Polo & Pan (Fransa), ileri sahne performanslarıyla Stef Mendesidis (Yunanistan) ve Cora Novoa (İspanya), deneysel ses manzaralarıyla Novi_sad (Sırbistan) eşlik edecek.

Festivalin enerjisi Gerd Janson’ın (Almanya) house seçkileri, LOVEFOXY’nin (TR) canlı seti ve CEM b2b SALOME’un (TR) özel performansıyla zirveye ulaşacak.

Halina Rice (Birleşik Krallık), elektronik ses ile görsel tasarımın iç içe geçtiği sürükleyici sahne deneyimiyle dans pistini yeni boyutlara taşıyor.

Arman Akıncı & Eren Eren’in uzun soluklu birlikteliği Mémoire Affective, Damla Tek ile birlikte elektronik müziğin farklı katmanlarını bir araya getiren dinamik bir set sunuyor.

Disco Tarantula, dinamik melodiler ile duygusal tınıların dans pistinde buluştuğu bir an yaratıyor.

Gizem b2b Volkan derin groove’lar ve kusursuz geçişlerle şekillenen akıcı bir setle kabinde yer alıyor.

groove4lovers, house müziğin zengin dokularını enerjik bir kulüp atmosferinde buluşturuyor.

Gülnihal, çok katmanlı bir elektronik müzik yelpazesinden beslenen güçlü bir performans sergiliyor.

Lady Starlight (ABD), analog makinelerin ve elektronik enerjinin dans pistini ele geçirdiği canlı bir performans sunuyor.

Marlò b2b Günce Acı sürükleyici ritimler ve kesintisiz hareket duygusuyla yüksek enerjili bir performans sergiliyor.

Murathan Özbek & Serdar Ormancı, nostaljik tınılarla çağdaş elektronik enerjiyi buluşturan bir içerik yaşatıyor.

Ögem Yılmaz ise türler arası çeşitlilik ve ortak enerji üzerine kurulu canlı bir performansla sahnede olacak.

Pleizel, atmosfer, doku ve titizlikle inşa edilmiş bir enerji etrafında şekillenen canlı setini sunuyor.

Sali Chandler b2b Bayram Özcan, plaklar arasında kurdukları diyalogla hafıza ve ortak enerjiyi bir araya getiren bir performansa imza atıyor.

Istanbul Modular Ensemble, doğaçlama, katmanlı dokular ve modüler synthesizer’ların sınırsız olanaklarını bir araya getiren canlı performansıyla sürekli dönüşen bir elektronik ses manzarası yaratıyor.

Filtered Presence. Atoraye and, kaydırmalı hareketler, görsel dokular ve parçalanmış verilerle dijital yüzeyleri çözerek izleyiciyi çok katmanlı bir görsel-işitsel deneyime davet eden bir canlı performans sunuyor.

superbebek, akışkan ve dinamik seçkileriyle dans pistini sürekli hareket halinde tutarak kolektif bir ritim deneyimi yaratıyor.

Son olarak Zeynep Erbay, house müzik kültüründen beslenen özenle kurgulanmış dans pisti anlatımıyla 10. yıl coşkusuna ortak oluyor.

FESTİVAL YALNIZCA MÜZİKLE SINIRLI KALMAYACAK

Festival yalnızca müzikle sınırlı kalmayacak; ücretsiz olarak gerçekleşecek Sónar+D Istanbul’da bu yıl paneller, konuşmalar ve atölyelerle birlikte yapay zekâ, müzik, oyun, moda ve yaratıcı üretim süreçleri farklı perspektiflerden ele alınıyor.

Paneller, konuşmalar, atölyeler ve masterclass’lar 10-11 Nisan günleri ücretsiz olarak gerçekleşecek, programa katılmak isteyenler Zorlu PSM aplikasyonu üzerinden kaydolabilecek.

YAPAY ZEKÂ EKSENİNDE ŞEKİLLENEN PANELLER

Kültür Ekonomisinde Yapay Zeka: Murat Sezgi (3dots) moderatörlüğünde; Prof. Dr. Dicle Yurdakul, Mehru Öztürk, Doç. Dr. Gökçe Dervişoğlu Okandan ve Serdar Paktin, pozitif etkiyi hızlandırma yollarını konuşacaklar.

Moda & AI- Algoritmik Dijital Styling: Gizem Öğüt moderatörlüğünde; Şansım Adalı, Elçin Arpaçay, Gizem Erhan ve Metin Gürsoy, dijital avatarlardan metaverse modasına kadar yeni trendleri değerlendirecek.

Video Game & AI- Oyun Tasarımında Yeni Gerçeklik: Mert Efe Günaydın moderatörlüğünde; İsmet Gökşen (Ludus Ventures), Faruk Furkan Akıncı (Fiber Games) ve Kadir Danışman (Spektra Games), oyun dünyasındaki üretim süreçlerini ele alacak.

AI & Music- Müzik Ekosistemi’nin Geleceği: Tunahan Yılmaz moderatörlüğünde; Hikmet Demirkol (Sony Music), Arek Berin (Merzigo) ve Gülce Ünal (Revert), yapay zekanın telif hakları ve keşif süreçleri üzerindeki etkisini tartışacaklar.

ATÖLYELERLE ÜRETİM SÜRECİ DOĞRUDAN DENEYİMLENİYOR

Alp Tuğan’ın yürütücülüğünü üstlendiği “Canlı Kodlama Atölyesi: Duyulabilir Kodlar, Görünebilir Sesler Üretmek” başlıklı çalışmada katılımcılar, Strudel aracılığıyla ses ve görsel üretimin kesişiminde canlı kodlama pratiklerini deneyimliyor.

Selçuk Artut’un gerçekleştireceği “Yapay Zeka ve Yaratıcılık: Yapay Zeka Araçlarıyla İçerik Oluşturma” atölyesinde ise katılımcılar, ComfyUI üzerinden metinden görüntüye ve videoya uzanan yapay zekâ tabanlı üretim süreçlerini uygulamalı olarak keşfediyor.

Aynı zamanda Artut’un gerçekleştireceği konuşma, yapay zekâ ile sanatsal pratik arasındaki ilişkiyi etik, estetik ve yaratıcı boyutlarıyla ele alıyor.

YAPAY ZEKA VE YARATICILIK SONAR+D EXPO’DA BULUŞUYOR!

Bu sene 10. yıla özel ilk defa gerçekleştirilecek Sónar+D Expo kapsamında ise “Yapay Zeka & Yaratıcılık” sergisi, yapay zeka ile yaratıcı üretim süreçlerini farklı disiplinlerden projeler aracılığıyla festival katılımcılarıyla buluşacak. Sergi, yapay zekanın sanat ve tasarım üretimindeki rolünü sorgulayan çalışmaları bir araya getirecek.