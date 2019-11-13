Sobolev yoklaması

Galatasaray'ın Rusya’da Krylya Sovetov forması giyen 22 yaşındaki “kanat-forvet” Aleksandr Sobolev’i yeniden gündemine aldığı iddia edildi. Geçtiğimiz yaz aylarında yetenekli futbolcunun transferine izin verilmemişti. Ancak Rus basınında ocak ayında bu işin bitebileceği yazıldı. Bu sezon ligde 16 maça çıkan Sobolev, 10 gol atarken 3 de asist yaptı.
- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- İDDAA
- SÜPER LİG
- 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- PUAN DURUMU
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
- SAĞLIK
- YAZARLAR
YORUMLAR