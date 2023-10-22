Sofiane Feghouli: Filistin halkının yanındayım

Süper Lig’de Fatih Karagümrük forması giyen Cezayirli futbolcu Sofiane Feghouli, ligin 9. haftasında oynayacakları Adana Demirspor mücadelesi ve Filistin’de yaşananlarla ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu.

Feghouli, iç sahada oynayacakları Adana Demirspor mücadelesinden galibiyet alacaklarını aktararak, "Şu ana kadar çalışmalar çok iyi gidiyor. Herkes yüzde yüz konsantre ve yüzde yüz her şeyini veriyor. Antrenmanlar çok sert. Çalışmalarımız çok iyi geçiyor. Yoğun çalışıyoruz. Ümit ediyorum ki Adana Demirspor karşısında daha önceden yaptığımız gibi bir galibiyet alacağız. Bizim için çok önemli bir maç. Çok istekliyiz. Ümit ediyorum ki istediğimiz gibi geçer" şeklinde konuştu.

"BELHANDA KARDEŞİM GİBİ"

Galatasaray’da beraber forma giydiği Faslı futbolcu Younes Belhanda ile Adana Demirspor maçında rakip olacaklarının hatırlatılması üzerine 33 yaşındaki futbolcu, "Belhanda kardeşim gibi. Çok büyük ve önemli bir oyuncu. İyi bir insan büyük karakter. Birlikte oynadık, güzel anılarımız var. Her zaman en iyisini yapmaya çalışan bir kardeşim. Onunla oynamak her zaman oynayan kişiyi de en iyi hale getirirdi. Bu hafta karşılıklı oynayacağız. Onunla ilgili söyleyeceklerim hep böyle pozitif" diye cevap verdi.