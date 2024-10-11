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        Haberler Bilgi Yaşam Sofraların vazgeçilmezi yeşil lahana ve marul arasındaki farklar nelerdir?

        Marul ile yeşil lahana arasındaki farklar nelerdir?

        Lahana ve marul, birbirine çok benzese de, hem tat hem de içerik bakımından birbirinden farklıdır. Marketlerde ve pazar tezgahlarında en bilindik ve en çok tüketilen iki sebzedir. Peki, yeşil lahana ve marul arasındaki farklar nelerdir? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.10.2024 - 09:00 Güncelleme: 11.10.2024 - 09:00
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        Salatalarda veya yemeklerin yanında sade olarak da tüketilen yeşil lahana ve marul, çoğu kişi tarafından karıştırılır. İkisi arasındaki besin değerleri ve lezzet farkı tam olarak bilinmez.

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        Lahana ve marul: Farklı sebzelerin karşılaştırması

        Tarihçesi ve yetiştirilmesi

        Lahana, bugün Orta Doğu olarak bilinen bölgede ortaya çıkmış ve MÖ 3000'li yıllara kadar Hindistan'da yetiştirildiğine dair kayıtlar bulunmaktadır. Yunanlılar, Romalılar, Mısırlılar ve Çinliler, lahana ve marulu geleneksel tıpta kullanmıştır.

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        Günümüzde ise bu sebzeler, uygun fiyatlı ve zengin fitonutrient kaynakları oldukları için dünya genelinde yaygın olarak yetiştirilmektedir. Çin, dünyanın en büyük lahana üreticisiyken, Hindistan onu takip etmektedir.

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        Yapısal farklılıklar

        Lahana ve marulun yapısal özelliklerini incelemek, onları ayırt etmenin en iyi yoludur. Lahana yaprakları çiğken daha kalın, kaba ve derimsi bir yapıya sahiptir. Genellikle, yumuşak hale getirmek için pişirilir. Marul ise daha ince, pürüzsüz ve yüksek su içeriğine sahip olduğu için pişirildiğinde lapa haline gelir.

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        Yaprak yapısı

        Lahananın başı genellikle daha yoğun ve kompakt olup, yaprakları sıkıca düzenlenmiştir. Marul başları ise gevşek bir yapıya sahiptir. Lahana genellikle beyaz ve krem rengi yapraklara sahipken, marul daha yeşil tonlarındadır.

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        Tat ve koku farkları

        Lahananın tadı çoğunlukla biberli ve keskin bir kokuya sahiptir. Öte yandan, marul sulu ve tatsızdır, neredeyse kokusuzdur. Bu nedenle, yemek tariflerinde kullanıldıklarında farklı tatlar ve deneyimler sunarlar.

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        Besin değeri karşılaştırması

        Lahana ve marulun besin değerleri arasında belirgin farklar vardır. ABD verilerine göre, 100 gram lahana 92,2 g su, 25 kcal enerji, 1,28 g protein ve 5,8 g karbonhidrat içerirken; aynı miktar marul 95,5 g su, 17 kcal enerji, 0,74 g protein ve 3,37 g karbonhidrat sağlar.

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        Vitamin ve lif içeriği

        Lahana, B6, C, A ve K vitaminleri açısından daha zengin bir kaynaktır. 100 gram lahana, günlük C vitamini ihtiyacının yüzde 61'ini ve K vitamini ihtiyacının yüzde 96'sını karşılar.

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        Buna karşın, 100 gram marul ise C vitamini RDI’nızın (besin öğesinin günlük alım miktarıdır) yüzde 5’ini, K vitamini RDI’nızın yüzde 30’unu sağlar. Ayrıca, lahana maruldan daha iyi bir lif kaynağıdır.

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        Farklı kullanım alanları

        Lahana ve marul, görünüşte benzer olsa da, besin değerleri, tatları ve kullanımları açısından oldukça farklıdır. Bir dahaki sefere markete gittiğinizde, bu iki sebzeyi karşılaştırmak için yaprak düzenlemelerini, dokularını, renklerini ve kokularını inceleyebilirsiniz. Kendinize en uygun olanı seçip, farklı yollarla tadını çıkarabilirsiniz!

        Kaynak: Scienceabc

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