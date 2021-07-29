SOĞAN ÇORBASI TARİFİ İÇİN GEREKEN MALZEMELER

1 adet kuru soğan

1 çorba kaşığı tereyağ (tepeleme)

1,5 çorba kaşığı un

4-5 su bardağı tavuk suyu

Karabiber

Tuz

SOĞAN ÇORBASI NASIL YAPILIR?

Soğanınızı ortadan kesin, yarım halkalar elde etmek için ince ince dilimleyin.

1 kaşık tereyağını tencerede eritin. Eridikten sonra soğanları ilave ederek pembeleşene kadar kavurun.

Hafif pembeleşince (asla yakmayın), unu ekleyin. Sürekli karıştırarak beraber kavurmaya devam edin. Kavurma aşamalarında ateşiniz yüksek olsun. Un ile beraber soğanı 2 dakika kadar daha kavurun.

Daha sonra sıcak tavuk suyunuzu karışıma ekleyin. Dilerseniz tavuk suyu ve sıcak suyu karıştırarak da kullanabilirsiniz.

Ateşinizi kısın, sürekli karıştırarak 5 dakika kadar daha pişirin. Burada kullandığınız suyun mutlaka sıcak olması gerekmektedir. Bu şekilde ununuz topaklanmadan daha kolay açılacaktır.

Ardından karabiber ve tuzunu ayarlayın. Ağzınıza hiç soğan gelmesin istiyorsanız bu aşamada blenderdan geçirebilirsiniz.

Ocaktan aldığınız çorbanızı isteğe bağlı kruton ekmekle, üzerinde yağda yakılmış pul biber ile sıcak servis yapın…