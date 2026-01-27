Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Soğuk hava, düşük enerji, mutsuz ruh hâli: Kışın beynimizde neler oluyor?

        Soğuk hava, düşük enerji, mutsuz ruh hâli: Kışın beynimizde neler oluyor?

        Günlerin kısalması ve havaların soğumasıyla birlikte artan mutsuzluk hissi, aslında vücudun mevsim değişikliğine verdiği doğal bir tepki olabilir. Mevsimsel duygudurum bozukluğu olarak adlandırılan bu durum, kış aylarında daha sık görülüyor. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.01.2026 - 10:30 Güncelleme: 27.01.2026 - 10:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kışın artan mutsuzluğun sebebi ne?
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Soğuk hava sadece bedenimizi değil, ruh sağlığımızı da etkiliyor. Uzmanlara göre kış aylarında yaşanan isteksizlik ve mutsuzluk, mevsimsel ve biyolojik faktörlerin bir sonucu olarak ortaya çıkabiliyor.

        Baş ağrısına ne iyi gelir?
        Baş ağrısına ne iyi gelir?
        İşte hassas midelerin baş düşmanı 5 şey!
        İşte hassas midelerin baş düşmanı 5 şey!

        KIŞIN DAHA MI ÜZGÜN VE KEYİFSİZ HİSSEDİYORSUNUZ? BUNUN NEDENİ SOĞUK HAVA OLABİLİR!

        Kış aylarının gelmesiyle birlikte birçok kişi ruh hâlinde belirgin değişiklikler yaşadığını fark eder. Daha sık yorgun hissetmek, hiçbir şey yapmak istememek, sabahları yataktan kalkmakta zorlanmak ve genel bir isteksizlik hâli oldukça yaygındır. Günlerin kısalması, güneşin daha az görünmesi ve soğuk havanın etkisiyle yaşam daha “ağır” gelmeye başlayabilir.

        Peki bu durum sadece psikolojik mi, yoksa mevsim değişiklikleri bedenimizi ve zihnimizi sandığımızdan çok daha derin bir şekilde mi etkiliyor?

        REKLAM

        SOĞUK HAVA VE BEYİN KİMYASI ARASINDAKİ BAĞLANTI

        Kış aylarında güneş ışığının azalması, beynin ruh hâlini düzenleyen kimyasal süreçlerini doğrudan etkiler. Özellikle serotonin ve melatonin hormonları bu süreçte önemli rol oynar.

        Serotonin, mutluluk, huzur ve denge hissiyle ilişkilidir. Güneş ışığı serotonin üretimini destekler. Kışın gün ışığının azalmasıyla birlikte serotonin seviyeleri düşebilir, bu da mutsuzluk ve isteksizlik hissini artırabilir.

        Melatonin ise uyku düzenini kontrol eder. Karanlık saatlerin artması melatonin salgısını artırarak daha fazla uyku ihtiyacı ve gün boyu halsizlik hissine neden olabilir.

        Bu hormonal değişimler, kişinin kendini “nedensiz yere” üzgün veya bitkin hissetmesine yol açabilir.

        MEVSİMSEL DUYGUDURUM BOZUKLUĞU (SAD) NEDİR?

        Bazı kişilerde bu belirtiler daha hafif seyrederken, bazı kişiler için çok daha yoğun ve yaşam kalitesini düşüren bir hâl alabilir. Bu durum Mevsimsel Duygudurum Bozukluğu (Seasonal Affective Disorder – SAD) olarak adlandırılır.

        REKLAM

        SAD’in en sık görülen belirtileri şunlardır:

        - Sürekli yorgunluk ve enerji düşüklüğü

        - Motivasyon kaybı ve keyif alamama

        - Uyku süresinde artış, sabahları uyanmakta zorlanma

        - Tatlı ve karbonhidratlı yiyeceklere yönelme

        - Konsantrasyon güçlüğü

        - Sosyal ortamlardan uzaklaşma isteği

        - Umutsuzluk ve içe kapanma hissi

        Bu belirtiler genellikle sonbahar aylarında başlar, kış boyunca devam eder ve ilkbaharla birlikte hafifler.

        SOĞUK HAVANIN GÜNLÜK ALIŞKANLIKLARA ETKİSİ

        Soğuk hava yalnızca ruh hâlini değil, günlük yaşam alışkanlıklarını da değiştirir. Kış aylarında:

        - Dışarıda geçirilen süre azalır

        - Fiziksel aktivite düşer

        - Kapalı ve loş ortamlarda daha fazla zaman geçirilir

        Hareketin azalması, endorfin gibi “iyi hissettiren” hormonların salgılanmasını sınırlar. Aynı zamanda vücut soğuk havada enerji tasarrufuna geçerek daha halsiz ve yavaş hissetmemize neden olabilir. Tüm bunlar birleştiğinde hem fiziksel hem de zihinsel bir ağırlık hissi oluşur.

        REKLAM

        KIŞ DEPRESYONUNDAN KORUNMAK MÜMKÜN MÜ?

        Uzmanlara göre bazı basit ama etkili alışkanlıklar, kış aylarını daha dengeli ve sağlıklı geçirmeye yardımcı olabilir:

        Gün ışığından faydalanın: Bulutlu günlerde bile gündüz saatlerinde dışarı çıkmaya çalışın, perdeleri açık tutun.

        Hareketi ihmal etmeyin: Evde yapılabilecek kısa egzersizler bile ruh hâlini olumlu etkiler.

        Beslenmenize dikkat edin: Sebze, meyve, protein ve sağlıklı yağlar serotonin üretimini destekler.

        Uyku düzeni oluşturun: Çok geç saatlere kadar uyanık kalmamaya ve düzenli saatlerde uyumaya özen gösterin.

        Sosyal bağları koruyun: Tamamen içine kapanmak yerine sevdiklerinizle iletişimde kalmaya çalışın.

        Bazı durumlarda ışık terapisi, vitamin takviyeleri veya bir uzmandan profesyonel destek almak da faydalı olabilir.

        KIŞ AYLARINDA RUH SAĞLIĞINI GÖZ ARDI ETMEYİN

        Kış aylarında kendinizi daha mutsuz, isteksiz veya yorgun hissediyorsanız bunun kişisel bir zayıflık olmadığını unutmayın. Bu durum çoğu zaman mevsimsel ve biyolojik etkenlerle ilişkilidir. Kendi bedeninizi ve ruh hâlinizi gözlemlemek, ihtiyaçlarınızı fark etmek ve gerektiğinde destek almak, kış aylarını daha sağlıklı geçirmenin en önemli adımıdır.

        Görsel Kaynak: shutterstock

        ÖNERİLEN VİDEO

        Elektrik direğine çarpan TOFAŞ 18 yaşındaki gence mezar oldu: Feci kaza kamerada

        Elektrik direğine çarpan TOFAŞ 18 yaşındaki gence mezar oldu: Feci kaza kamerada

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kar ve tipinin içinde... Tam 348 kilo buldular!
        Kar ve tipinin içinde... Tam 348 kilo buldular!
        Çinli şirket Alman spor markası Puma'yı satın alıyor
        Çinli şirket Alman spor markası Puma'yı satın alıyor
        "Kimseyle bir husumetim yok" Ekmek teknesine kurşun yağmuru!
        "Kimseyle bir husumetim yok" Ekmek teknesine kurşun yağmuru!
        Galatasaray, Devler Ligi'nde ilk 16 peşinde!
        Galatasaray, Devler Ligi'nde ilk 16 peşinde!
        Kartalkaya'nın birinci sanığına ait! Lüks otelde ruhsata aykırı yapı!
        Kartalkaya'nın birinci sanığına ait! Lüks otelde ruhsata aykırı yapı!
        ABD'de "tarihi" kar fırtınası sürüyor!
        ABD'de "tarihi" kar fırtınası sürüyor!
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        "Hayatı tek bir disiplinden okumuyoruz"
        "Hayatı tek bir disiplinden okumuyoruz"
        İş insanı ve doktora suikast planı iddiası!
        İş insanı ve doktora suikast planı iddiası!
        "Bu takımda hiç umut yok!"
        "Bu takımda hiç umut yok!"
        "Param ve sigaram yok" dedi... Av tüfeğiyle vurdular!
        "Param ve sigaram yok" dedi... Av tüfeğiyle vurdular!
        Neden bütün uçaklar beyazdır?
        Neden bütün uçaklar beyazdır?
        Üvey babayı öldüren darp ve kriz!
        Üvey babayı öldüren darp ve kriz!
        Bir şehrin son günü nasıl geçti?
        Bir şehrin son günü nasıl geçti?
        Bu bölgeler için sağanak ve kar uyarısı
        Bu bölgeler için sağanak ve kar uyarısı
        ABD Başkanı: İran anlaşma yapmak istiyor
        ABD Başkanı: İran anlaşma yapmak istiyor
        Borsa rekorun da rekorunu kırdı
        Borsa rekorun da rekorunu kırdı
        Borçlu yatırımcıya prim teşviki yok
        Borçlu yatırımcıya prim teşviki yok
        "Trump Minnesota'daki kaosun bitmesini istiyor"
        "Trump Minnesota'daki kaosun bitmesini istiyor"
        AI uygulamalarında halüsinasyon krizi!
        AI uygulamalarında halüsinasyon krizi!