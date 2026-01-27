Soğuk hava, düşük enerji, mutsuz ruh hâli: Kışın beynimizde neler oluyor?

Soğuk hava sadece bedenimizi değil, ruh sağlığımızı da etkiliyor. Uzmanlara göre kış aylarında yaşanan isteksizlik ve mutsuzluk, mevsimsel ve biyolojik faktörlerin bir sonucu olarak ortaya çıkabiliyor.

KIŞIN DAHA MI ÜZGÜN VE KEYİFSİZ HİSSEDİYORSUNUZ? BUNUN NEDENİ SOĞUK HAVA OLABİLİR!

Kış aylarının gelmesiyle birlikte birçok kişi ruh hâlinde belirgin değişiklikler yaşadığını fark eder. Daha sık yorgun hissetmek, hiçbir şey yapmak istememek, sabahları yataktan kalkmakta zorlanmak ve genel bir isteksizlik hâli oldukça yaygındır. Günlerin kısalması, güneşin daha az görünmesi ve soğuk havanın etkisiyle yaşam daha “ağır” gelmeye başlayabilir.

Peki bu durum sadece psikolojik mi, yoksa mevsim değişiklikleri bedenimizi ve zihnimizi sandığımızdan çok daha derin bir şekilde mi etkiliyor?

SOĞUK HAVA VE BEYİN KİMYASI ARASINDAKİ BAĞLANTI

Kış aylarında güneş ışığının azalması, beynin ruh hâlini düzenleyen kimyasal süreçlerini doğrudan etkiler. Özellikle serotonin ve melatonin hormonları bu süreçte önemli rol oynar.

Serotonin, mutluluk, huzur ve denge hissiyle ilişkilidir. Güneş ışığı serotonin üretimini destekler. Kışın gün ışığının azalmasıyla birlikte serotonin seviyeleri düşebilir, bu da mutsuzluk ve isteksizlik hissini artırabilir.

Melatonin ise uyku düzenini kontrol eder. Karanlık saatlerin artması melatonin salgısını artırarak daha fazla uyku ihtiyacı ve gün boyu halsizlik hissine neden olabilir. Bu hormonal değişimler, kişinin kendini "nedensiz yere" üzgün veya bitkin hissetmesine yol açabilir. MEVSİMSEL DUYGUDURUM BOZUKLUĞU (SAD) NEDİR? Bazı kişilerde bu belirtiler daha hafif seyrederken, bazı kişiler için çok daha yoğun ve yaşam kalitesini düşüren bir hâl alabilir. Bu durum Mevsimsel Duygudurum Bozukluğu (Seasonal Affective Disorder – SAD) olarak adlandırılır. SAD'in en sık görülen belirtileri şunlardır: - Sürekli yorgunluk ve enerji düşüklüğü - Motivasyon kaybı ve keyif alamama - Uyku süresinde artış, sabahları uyanmakta zorlanma - Tatlı ve karbonhidratlı yiyeceklere yönelme - Konsantrasyon güçlüğü - Sosyal ortamlardan uzaklaşma isteği - Umutsuzluk ve içe kapanma hissi Bu belirtiler genellikle sonbahar aylarında başlar, kış boyunca devam eder ve ilkbaharla birlikte hafifler. SOĞUK HAVANIN GÜNLÜK ALIŞKANLIKLARA ETKİSİ Soğuk hava yalnızca ruh hâlini değil, günlük yaşam alışkanlıklarını da değiştirir. Kış aylarında:

- Dışarıda geçirilen süre azalır - Fiziksel aktivite düşer - Kapalı ve loş ortamlarda daha fazla zaman geçirilir Hareketin azalması, endorfin gibi "iyi hissettiren" hormonların salgılanmasını sınırlar. Aynı zamanda vücut soğuk havada enerji tasarrufuna geçerek daha halsiz ve yavaş hissetmemize neden olabilir. Tüm bunlar birleştiğinde hem fiziksel hem de zihinsel bir ağırlık hissi oluşur. KIŞ DEPRESYONUNDAN KORUNMAK MÜMKÜN MÜ? Uzmanlara göre bazı basit ama etkili alışkanlıklar, kış aylarını daha dengeli ve sağlıklı geçirmeye yardımcı olabilir: Gün ışığından faydalanın: Gündüz saatlerinde dışarı çıkmaya çalışın, perdeleri açık tutun. Hareketi ihmal etmeyin: Evde yapılabilecek kısa egzersizler bile ruh hâlini olumlu etkiler. Beslenmenize dikkat edin: Sebze, meyve, protein ve sağlıklı yağlar serotonin üretimini destekler. Uyku düzeni oluşturun: Çok geç saatlere kadar uyanık kalmamaya ve düzenli saatlerde uyumaya özen gösterin. Sosyal bağları koruyun: Tamamen içine kapanmak yerine sevdiklerinizle iletişimde kalmaya çalışın.