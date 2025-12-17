Kış aylarında düşen hava sıcaklıkları sadece üşümeye değil, kalp sağlığı açısından ciddi risklere de yol açabiliyor. Soğuğun damarlar üzerindeki etkisi, kalp krizi ve göğüs ağrısı riskini artırabiliyor.

SOĞUK HAVANIN KALP ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Soğuk hava koşulları vücutta nabız hızının artmasına, kan basıncının yükselmesine ve pıhtılaşma eğiliminin artmasına yol açabilir. Bu durum özellikle koroner kalp hastalığı bulunan kişilerde ve ileri yaş grubunda kalp krizini tetikleyebilir. Yapılan araştırmalar, kış aylarında kandaki kolesterol seviyelerinin yaz aylarına göre daha yüksek olduğunu göstermektedir.

Soğuk havalarda kalp damarlarında büzüşme meydana gelir ve vücudun artan enerji ihtiyacı kalbin iş yükünü yükseltir. Bu nedenle koroner kalp hastalarında göğüs ağrısı daha düşük eforla ve daha kolay ortaya çıkabilir. Kış mevsiminde, özellikle en soğuk dönemlerde kalp krizi görülme sıklığı artmaktadır. Altta yatan bir kalp hastalığı olmasa bile soğuk hava kalp krizine neden olabilmektedir.

SOĞUĞA VERİLEN TEPKİ KİŞİYE GÖRE DEĞİŞİR

Her bireyin soğuk havaya verdiği fizyolojik yanıt farklıdır. Yaş, genel fiziksel durum ve mevcut kronik hastalıkların sayısı ile şiddeti bu yanıtı belirleyen önemli faktörlerdir. Soğuk hava; kalbin yeterince beslenememesine bağlı göğüs ağrısı, kalp krizi ve ani ölümlerin görülme riskini artırabilir. Bu nedenle kış aylarında daha dikkatli olunması gerekir.

KIŞ HASTALIKLARI VE KALP SAĞLIĞI Kış aylarında grip ve zatürre gibi enfeksiyonların görülme sıklığı artar. Bu hastalıklar kalp hastalarında daha ağır seyredebilir; kalp yetmezliği olan bireylerde hastalığın şiddetlenmesine, hastaneye yatışlara ve hatta hayati risklere yol açabilir. Kardiyovasküler hastalığı olan kişilerin grip ve zatürre aşılarını yaptırmaları bu risklerin azaltılmasında büyük önem taşır. SOĞUK HAVADA DİKKAT ETMESİ GEREKEN GRUPLAR - Daha önce kalp damar veya kapak ameliyatı geçirmiş olanlar - Şeker hastaları - KOAH hastaları - Yaşlı bireyler - Çocuklar GÜNLÜK YAŞAMDA ALINABİLECEK ÖNLEMLER - Yürüyüş ve açık hava aktiviteleri için havanın nispeten ısındığı öğle saatlerini tercih edin. - Göğüs bölgesini soğuktan koruyun, ceketinizin önünü kapalı tutun. - Dışarı çıkarken ağız ve boğazı kapatacak atkı gibi aksesuarlar kullanın. - Kalın ve yünlü giysiler giyerek vücut ısısını koruyun. - C vitamini yönünden zengin, özellikle turunçgiller ağırlıklı besinler tüketin. - Düzenli beslenmeye ve yeterli sıvı alımına özen gösterin.

SOĞUK HAVADA AKTİVİTE VE EGZERSİZ ÖNERİLERİ Soğuk havada yapılan her türlü fiziksel aktivite dikkat gerektirir. Hafif bir yokuşta yürümek ya da karlı bir zeminde hareket etmek bile kalp için ek yük oluşturabilir. Bu nedenle: - Birkaç kat halinde, sıcak tutan giysiler tercih edin. - Isı kaybının fazla olduğu baş bölgesini bere veya şapka ile koruyun. - Kalbin yükünü azaltmak için sık sık dinlenin. - Spor amaçlı aktiviteleri sabah erken saatler yerine güneşli ve daha ılık zamanlarda yapın. - Aktivite öncesinde ağır yemek yemekten ve alkol tüketiminden kaçının. Düzenli egzersiz yapmıyorsanız, orta yaş ve üzerindeyseniz ve soğuk havada yeni bir egzersiz programına başlamayı düşünüyorsanız mutlaka önceden doktorunuza danışın. ACİL DURUMLARDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER Bilinen bir kalp hastalığınız varsa açık havadayken acil durumlarda kullanmanız gereken ilaçları (örneğin dil altı ilaçları) mutlaka yanınızda bulundurun. Kalp krizi belirtilerini öğrenin ve böyle bir durumdan şüpheleniyorsanız zaman kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurun.