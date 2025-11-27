Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Soğuklar başladı: Geçmeyen burun akıntısına karşı en etkili çözümler

        Soğuklar başladı: Geçmeyen burun akıntısına karşı en etkili çözümler

        Soğuk hava, burun mukozasını etkileyerek özellikle kış aylarında geçmeyen akıntılara yol açıyor. Peki, evde uygulayabileceğiniz doğal yöntemlerle bu durumdan nasıl kurtulabilirsiniz?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.11.2025 - 13:30 Güncelleme: 27.11.2025 - 13:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Geçmeyen burun akıntısına doğal çözümler
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kış aylarında sık görülen burun akıntısı, soğuk hava ve çevresel etkenlerin etkisiyle daha da inatçı hale geliyor. İyi haber şu ki, birkaç basit önlem ve doğal uygulama ile bu sorunu büyük ölçüde hafifletmek mümkün.

        Artık iyileştiniz, peki neden hala öksürüyorsunuz?
        Artık iyileştiniz, peki neden hala öksürüyorsunuz?
        Hiçbir şey yapmadan bile yoruluyorsanız dikkat!
        Hiçbir şey yapmadan bile yoruluyorsanız dikkat!

        BURUN AKINTISI NEDİR?

        Burun akıntısı, vücudun hem iç hem de dış etkenlere karşı geliştirdiği doğal bir savunma reaksiyonudur. Sürekli akıntı ve hapşırma gibi yakınmalar pek çok farklı sebepten ortaya çıkabilir. Burun; toz, mikrop ve zararlı partiküllere karşı koruyucu bir filtre görevi görür. Tek taraflı şeffaf akıntıdan iki burun deliğinden akan mukusa kadar farklı türdeki akıntılar, bu savunma mekanizmasının bir parçasıdır. Mevsim geçişleri, çevresel etkenler ve bağışıklık sistemi, akıntının yoğunluğunu ve süresini belirlemede önemli rol oynar. Ancak bazı durumlarda uzun süren akıntı ve tıkanıklık kronik bir sağlık probleminin işareti olabilir.

        REKLAM

        BURUN AKINTISI NEDENLERİ

        Alerjiler (Alerjik Rinit): Alerjik rinit; polen, ev tozu akarları veya hayvan tüyleri gibi alerjenlere karşı bağışıklık sisteminin aşırı tepki vermesiyle gelişir. Özellikle bahar aylarında artar ve sık hapşırma, su gibi burun akıntısı ve gözlerde yaşarma ile kendini gösterir.

        Burun Polipleri: Burun ve sinüs kanallarında gelişen iyi huylu et parçalarıdır. Büyüdükçe tıkanıklık, koku almada zayıflama ve uzun süren burun akıntısına yol açabilir. Çoğu zaman tek taraflı akıntıyla ilişkilidir.

        Soğuk Hava: Soğuk ve kuru havaya maruz kalmak, burun iç yüzeyini tahriş ederek mukus üretimini artırır. Bu, vücudun doğal koruma yöntemlerinden biridir.

        Viral Enfeksiyonlar (Soğuk Algınlığı, Grip): Üst solunum yolu enfeksiyonlarında görülen akıntı, vücudun virüsleri uzaklaştırma yöntemidir. Hastalığın ilerleyen dönemlerinde akıntı sarı ya da yeşil renge dönebilir.

        REKLAM

        Sinüzit: Sinüslerin iltihaplanması sonucu ortaya çıkar. Genellikle baş ağrısı, yüzde dolgunluk ve ağrı ile seyreder. Kalın, koyu kıvamlı sarı veya yeşil akıntı görülebilir.

        Alerjik Olmayan Rinit: Alerji kaynaklı olmayan bu rinit türü; keskin kokular, kimyasal maddeler, parfüm veya hava kirliliği gibi çevresel etkenlerle tetiklenir. Sürekli akıntı ve hapşırma ile kendini gösterir.

        Besinlere Bağlı Rinit: Acılı veya sıcak yiyecek ve içeceklerin tüketiminden sonra ortaya çıkar. Kapsaisin gibi maddeler burun mukozasını uyararak akıntıya neden olabilir.

        Gözyaşı Akıntısı (Lakrimasyon): Aşırı gözyaşı üretimi, gözyaşı kanallarından burun içine akarak mukus miktarının artmasına yol açabilir. Bu durum “su gibi akıntı” şeklinde hissedilir.

        Gebelik Riniti: Hamilelik sürecinde artan hormon seviyeleri ve kan hacmi, burun mukozasında şişmeye yol açarak akıntı ve tıkanıklığa neden olabilir. Genellikle doğum sonrası kendiliğinden geçer.

        REKLAM

        Bazı İlaçların Kullanımı: Hormon ilaçları, tansiyon düzenleyiciler, antidepresanlar ve bazı erkek sağlığı ilaçları burun mukozasını etkileyerek akıntıya sebep olabilir.

        BURUN AKINTISINA İYİ GELEN DOĞAL YÖNTEMLER

        Tek başına burun akıntısı genellikle ciddi bir sorun değildir. Ancak rahatsızlık veriyorsa bazı basit ve doğal yöntemlerle belirtiler hafifletilebilir:

        Bol Sıvı Tüketmek: Yeterli su içmek, mukusun daha akışkan hale gelmesini sağlayarak tıkanıklığın azalmasına yardımcı olur.

        Bitki Çayları İçmek: Sıcak içecekler hava yollarını rahatlatır. Papatya, nane, zencefil ve ısırgan çayı gibi antiinflamatuar etkili bitkiler rahatlama sağlayabilir.

        Havayı Nemlendirmek: Nemlendiriciler, burun içinin kurumasını önler ve mukusun daha kolay akmasını sağlar. Alerjik rinit yaşayan kişilerde belirgin rahatlama sağlar.

        Buhar Uygulaması: Sıcak su buharı mukusu yumuşatarak akıntıyı azaltabilir. Yüzü buhara 8–12 cm uzaklıktan tutup 5 dakika kadar nefes almak faydalıdır.

        REKLAM

        Sıcak Duş Almak: Duştaki sıcak buhar, tıkanıklığı çözerek burun akıntısını hafifletir.

        Sıcak Kompres Yapmak: Alın ve burun bölgesine uygulanan sıcak kompres, kan dolaşımını artırarak sinüslerdeki baskıyı azaltır.

        REKLAM

        BURUN AKINTISINI ÖNLEMEK İÇİN ALINABİLECEK ÖNLEMLER

        “Sürekli burun akıntısı” yaşam kalitesini olumsuz etkileyebilir. Ancak bazı önlemlerle bu durum kontrol altına alınabilir:

        - Ellerinizi sık sık yıkayın.

        - Hasta kişilerle yakın temastan kaçının.

        - Düzenli beslenme ve egzersizle bağışıklık sisteminizi güçlendirin.

        - Hapşırırken veya öksürürken kol dirseğiyle ağız ve burnunuzu kapatın.

        - Evde sık dokunulan yüzeyleri temiz tutun.

        - Gerekli dönemlerde grip gibi koruyucu aşıları yaptırın.

        - Alerjiniz varsa polen yoğunluğunun arttığı zamanlarda dışarı çıkmamaya çalışın.

        - Alerji dönemlerinde pencereleri kapalı tutup, mümkünse klima kullanın.

        - Açık havada çalışıyorsanız maske takın; içeri girince kıyafet değiştirip duş alın.

        - Hayvan tüyüne alerjiniz varsa evcil hayvanlarla temastan kaçının.

        Sürekli hapşırma ve burun akıntısı şikâyetleriniz varsa bu önlemleri düzenli olarak uygulamak belirtileri azaltabilir.

        Görsel Kaynak: shutterstock

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Papa 14. Leo Türkiye'de
        Papa 14. Leo Türkiye'de
        Yılmaz Tunç: Çocuklarla ilgili önemli düzenlemeler geliyor
        Yılmaz Tunç: Çocuklarla ilgili önemli düzenlemeler geliyor
        F.Bahçe-G.Saray derbisinin hakemi belli oldu!
        F.Bahçe-G.Saray derbisinin hakemi belli oldu!
        Valilik inceleme başlattı! 3 kardeş tavuk yedi Neslinur öldü!
        Valilik inceleme başlattı! 3 kardeş tavuk yedi Neslinur öldü!
        Doğalgazı iptal ettirince hapse çaptırıldı
        Doğalgazı iptal ettirince hapse çaptırıldı
        Bakan Kurum Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuran sayısını açıkladı
        Bakan Kurum Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuran sayısını açıkladı
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        Özbek'ten Fenerbahçe derbisi ve Ederson sözleri!
        Özbek'ten Fenerbahçe derbisi ve Ederson sözleri!
        42 milyon nüfusuyla dünyanın en kalabalık şehri oldu
        42 milyon nüfusuyla dünyanın en kalabalık şehri oldu
        Fenerbahçe ilk 8 aşkına Avrupa arenasında!
        Fenerbahçe ilk 8 aşkına Avrupa arenasında!
        ABD Afganların göçmenlik işlemleri durdurdu
        ABD Afganların göçmenlik işlemleri durdurdu
        Osimhen seferberliği!
        Osimhen seferberliği!
        Papa XIV. Leo neden İznik'e geliyor?
        Papa XIV. Leo neden İznik'e geliyor?
        Siber saldırılara önlem alınamıyor
        Siber saldırılara önlem alınamıyor
        'Aşk tuzağı' ile fahiş hesap! Son kadeh operasyonu!
        'Aşk tuzağı' ile fahiş hesap! Son kadeh operasyonu!
        Hong Kong'da yangın faciası!
        Hong Kong'da yangın faciası!
        "Dönebilirsiniz" mesajı verdi
        "Dönebilirsiniz" mesajı verdi
        Devrilen otomobil sürücü ve hamile eşini hayattan kopardı
        Devrilen otomobil sürücü ve hamile eşini hayattan kopardı
        Neden yemek yeme videoları bu kadar izleniyor?
        Neden yemek yeme videoları bu kadar izleniyor?
        Edebiyat ve sanat dünyasına damga vuran aşk hikayeleri
        Edebiyat ve sanat dünyasına damga vuran aşk hikayeleri