Özellikle kış aylarında görülen orta kulak enfeksiyonlarının çoğu zaman fark edilmediğine dikkat çeken Kulak Burun Boğaz, Baş ve Boyun Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Ozan Seymen Sezen, “Üst solunum yolu enfeksiyonlarının sık yaşandığı kış aylarında orta kulak enfeksiyonları artış göstermektedir. Orta kulak enfeksiyonları çocuklarda daha fazla görülür. Enfeksiyonlara, gereken müdahale ve takip yapılmazsa orta kulakta sıvı birikimi yaşanabilir. Sıvı birikimi ise işitme güçlüklerine yol açmaktadır” dedi.

HER 100 ÇOCUĞUN 90'INDA GÖRÜLÜYOR

Orta kulakta görülen sıvı birikiminin ana sebebinin soğuk hava koşullarıyla birlikte artan kulak enfeksiyonları olduğunu belirten Doç. Dr. Sezen, “Orta kulakta enfeksiyonlar, çocuklarda sıklıkla görülür, öyle ki her 100 çocuktan 90’ı, 7 yaşına kadar belirtiler eşliğinde ya da sessiz bir şekilde bu enfeksiyonu en az 1 kez geçirir. Bu enfeksiyon şiddetli kulak ağrısı, ateş, bazen de kulak akıntısı ile kendini gösterir. Hastalık kolayca tedavi edilir. Ancak orta kulak sıvıları bu enfeksiyondan sonra gelişir ve sessiz seyrettiği için aileler tarafından anlaşılması zorlaşır” diye konuştu.

ÇOCUĞUNUZ SESLENDİĞİNİZDE SİZE BAKMIYORSA DİKKAT!

Orta kulak sıvılarının en bariz belirtesinin işitme düşüklüğü olduğunu ifade eden Sezen, sözlerini şöyle sürdürdü: “Kulakta görülen sıvı birikiminin öncü nedenlerinden birinin ‘orta kulak enfeksiyonu’ olmasından dolayı, çocuğunuz bu enfeksiyonu geçirdikten sonra daha da dikkatli olmalısınız. Çocuğunuza seslendiğinizde bakmıyor, televizyonu çok yüksek sesli ya da yakından seyrediyorsa şüphelenmelisiniz. Bazen de dikkatli öğretmenler, bakıcılar, anneanneler veya babaanneler bu konuda sizi uyarabilir. Çocuklar da, kulaklarından garip sesler geldiğini ya da işitemediklerini belirtebilirler. Hatta kulaklarında dolgunluk olduğundan bahsedebilirler. Bu durum okul başarısını olumsuz etkileyebilir. Ayrıca çocuklarda uyumsuzluk, hırçınlık, sinirlilik gibi davranışsal problemler de görmeye başlayabilirsiniz. İşitme düşüklüğü, kaliteli bir sosyal yaşamı engelleyebilmektedir. Bu şekilde şikayetleriniz varsa hekiminize başvurmalısınız” dedi.

"TIBBİ MÜDAHELE GEREKEBİLİR"

Orta kulak enfeksiyonları ve sıvı birikiminde uygulanacak tedavilerin süreçleri hakkında bilgi veren Sezen, şunları söyledi: "Kulak iltihabı şikayetleri, yapılan basit bir kulak burun boğaz muayenesi ile kolayca anlaşılabilir. Gerekli görülürse işitme testi, kulak basıncı ölçümü ve bazı filmler yapılabilir. Ana tedavi bir süre sıvıların kendiliğinden geçmesini beklemektir. Bu sırada alerji, sinüzit, üst solunum yolu enfeksiyonları varsa, bunlar da sıvıların çabuk geçmesine yardımcı olsun diye tedavi edilirler.

Eğer belirli bir süre sonra sıvılar İyileşmiyorsa tüp denilen tıbbi plastikten yapılmış, iplik makarası şeklinde ve tükenmez kalem ucu boyutunda maddeler kulak zarına yerleştirilir. Kulak zarına tüp takılması basit ve kısa bir müdahaledir. Tüp tedavisinin amacı yeniden oluşabilecek sıvılar için önlem almaktır. Bu tedavi erişkinlerde yapıldığında lokal anestezi ile yapılabilirken çocuklarda mutlaka genel anestezi ile yani uyutularak yapılmalıdır. İşlem iki kulak için 20-30 dakika sürer" açıklamasında bulundu.

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