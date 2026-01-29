Kış mevsimiyle birlikte sıkça görülen geçmeyen burun akıntısı, hem günlük yaşamı zorlaştırıyor hem de uyku kalitesini düşürüyor. Evde uygulanabilecek pratik yöntemler sayesinde burun yollarını rahatlatmak mümkün olabiliyor.

Burun akıntısı, burun iç yüzeyinde bulunan mukus bezlerinin normalden fazla salgı üretmesi sonucu ortaya çıkar. Mukus; solunum yollarını nemli tutar, toz, mikrop ve yabancı maddelerin vücuttan uzaklaştırılmasına yardımcı olur. Ancak alerji, enfeksiyon, çevresel tahriş veya bazı hastalıklar nedeniyle bu salgı arttığında burundan sıvı gelmesi durumu oluşur.

Burun akıntısı; şeffaf, beyaz, sarı ya da yeşil renkte olabilir. Çoğu zaman hapşırma, burun tıkanıklığı, geniz akıntısı ve göz yaşarması gibi şikâyetlerle birlikte görülür. Soğuk algınlığı, grip, sinüzit ve alerjik hastalıklar en sık nedenler arasındadır.

UYARI: Geçmeyen burun akıntısı, burun tıkanıklığı, yeşil-sarı renkli akıntı veya tek taraflı sürekli akıntı durumlarında mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır.

BURUN AKINTISI NEDEN OLUR? Burun, solunan havadaki zararlı maddelere karşı vücudun ilk savunma hattıdır. Bu nedenle çeşitli iç ve dış etkenlere karşı mukus üretimi artabilir. Akıntının tek taraflı veya iki taraflı olması, rengi ve süresi altta yatan neden hakkında ipuçları verebilir. ALERJİLER (ALERJİK RİNİT) Polen, ev tozu akarları, hayvan tüyleri gibi alerjenlere karşı bağışıklık sisteminin aşırı tepki vermesiyle ortaya çıkar. Özellikle ilkbahar aylarında artar. Sürekli hapşırma, şeffaf burun akıntısı, burun kaşıntısı ve göz yaşarması sık görülür. BURUN POLİPLERİ Burun ve sinüs boşluklarında gelişen iyi huylu oluşumlardır. Zamanla büyüyerek burun tıkanıklığı, koku alma kaybı ve geçmeyen burun akıntısına neden olabilir. Çoğu zaman tek taraflı akıntı ile kendini gösterir. SOĞUK VE KURU HAVA Soğuk hava burun mukozasını tahriş ederek savunma amaçlı daha fazla mukus üretilmesine yol açar. Bu durum özellikle kış aylarında sık görülür. VİRAL ENFEKSİYONLAR (SOĞUK ALGINLIĞI, GRİP) Üst solunum yolu enfeksiyonlarında burun akıntısı, vücudun virüsleri temizleme çabasının bir sonucudur. Başlangıçta şeffaf olan akıntı, enfeksiyon ilerledikçe sarı veya yeşil renge dönebilir.

SİNÜZİT Sinüs boşluklarının iltihaplanması sonucu gelişir. Yüzde basınç hissi, baş ağrısı ve koyu kıvamlı sarı-yeşil burun akıntısı ile karakterizedir. ALERJİK OLMAYAN RİNİT Alerjik bir neden olmaksızın ortaya çıkan, çevresel faktörlerle tetiklenen burun akıntısıdır. Parfüm, sigara dumanı, kimyasal kokular ve hava kirliliği şikâyetleri artırabilir. BESİNLERE BAĞLI RİNİT Özellikle baharatlı yiyecekler ve sıcak içecekler sonrasında görülen burun akıntısıdır. Bu besinler burun mukozasını uyararak geçici akıntıya neden olabilir. GÖZYAŞI AKINTISI (LAKRİMASYON) Aşırı gözyaşı üretimi, gözyaşı kanalları aracılığıyla burun boşluğuna akarak "su gibi" burun akıntısına yol açabilir. GEBELİK RİNİTİ Hamilelikte hormonal değişimler ve artan kan hacmi nedeniyle burun mukozası şişer. Bu durum doğumdan sonra genellikle kendiliğinden düzelir. İLAÇLARA BAĞLI BURUN AKINTISI Bazı tansiyon ilaçları, hormon içeren preparatlar, antidepresanlar ve bazı erkek sağlığı ilaçları burun mukozasını etkileyerek akıntıya neden olabilir. BEYİN-OMURİLİK SIVISI SIZINTISI Nadir ancak ciddi bir durumdur. Genellikle tek taraflı, berrak ve su kıvamında burun akıntısı ile kendini gösterir. Acil tıbbi değerlendirme gerektirir.