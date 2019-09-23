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HaberlerGündemSOĞUK! Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! Sıcaklıklar mevsim normallerinin altında

Meteoroloji uyardı! Sıcaklıklar mevsim normallerinin altında

HABERTURK.COM

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin tamamı güneşli havanın etkisinde. Sıcaklıklar ise mevsim normallerinin altında seyretmeye devam ediyor

hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurt genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının yurt genelinde 2 ila 4 derece artarak mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı, Ege kıyılarında ise kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL 14°C, 23°C
Parçalı bulutlu

ANKARA 9°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 16°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 20°C, 29°C
Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK 13°C, 22°C
Parçalı bulutlu

TRABZON 15°C, 20°C
Parçalı bulutlu

ERZURUM 5°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR 16°C, 30°C
Az bulutlu ve açık

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