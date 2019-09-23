Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurt genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının yurt genelinde 2 ila 4 derece artarak mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı, Ege kıyılarında ise kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
İLLERE GÖRE HAVA DURUMU
İSTANBUL 14°C, 23°C
Parçalı bulutlu
ANKARA 9°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 16°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 20°C, 29°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK 13°C, 22°C
Parçalı bulutlu
TRABZON 15°C, 20°C
Parçalı bulutlu
ERZURUM 5°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
DİYARBAKIR 16°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
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