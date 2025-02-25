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        Haberler Bilgi Yaşam Soğuk ve dondurucu kış günlerinde cildinize kalkan olacak bu yöntemleri göz ardı etmeyin!

        Cildinizi soğuklara karşı nasıl koruyabilirsiniz?

        Soğuk ve dondurucu kış günlerinde kendimizi sıcak tutmak ve metabolizmamızı hastalıklara karşı dirençli hale getirmek önemlidir. Fakat bunlarla beraber cildimizi de ihmal etmemeliyiz. Soğuk havalarda cilt sağlığımız dikkat edilmediği ve gerekli önlemler alınmadığı takdirde ciddi bir sağlık sorununa dönüşebilir. İşte cildinizi soğuklara karşı korumanın yolları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.02.2025 - 10:30 Güncelleme: 25.02.2025 - 10:30
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        Bu yöntemlerle cildinizi soğuklara karşı koruyun!
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        Bulaşıcı hastalıklardan korunmak ve sağlıklı kalabilmek için yediklerimize ve içtiklerimize dikkat ettiğimiz kadar cildimize de önem göstermeliyiz. Aksi halde cildimiz de istemediğimiz durumlarla karşı karşıya kalabiliriz.

        SOĞUK KIŞ GÜNLERİNDE CİLDİNİZE KALKAN OLACAK YÖNTEMLER

        1. CİLT KURULUĞUNA KARŞI NEMLENDİRİCİ

        Su içmek ve sıvı almak genel sağlığımız için yararlı olsa da cilt kuruluğunu önlemede yeterli gelmiyor maalesef. Nemi cilde hapsetmenin en etkili yolu ise bölgeye uygun bir nemlendiriciyi cilde düzenli olarak uygulamak. Tercihen her akşam cildinize nemlendirici sürmeyi ihmal etmeyin. Kış aylarında kullanacağınız nemlendiricilerin yaz aylarında kullandıklarınıza nazaran daha yağ bazlı (merhem yapısında) olmasında fayda var. Böylelikle nemlendirici cilt yüzeyinde koruyucu bir tabaka oluşturabiliyor ve nem kaybını engelleyebiliyor. Ayrıca nemlendirici ürünlerde önemli olan marka ve ürün fiyatı değil, nemlendiricinin cildin ihtiyacını karşılayabilmesi, düzenli kullanılması ve cilt henüz kurumadan önce nemliyken uygulanması. Çünkü sanılanın aksine kuru cilde nemlendirici uygulamak çok da faydalı olmuyor.

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        2. UZUN SÜRE DUŞTA KALMAYIN

        Haftada en fazla 3 kez ve ılık suyla duş (36.5-40.5 0C) almaya özen gösterin. Her gün yıkanmak, sıcak suyla yıkanmak veya yıkanma süresini uzun süre tutmak deriyi kurutan yanlış uygulamalar. Bu nedenle duş süresini 5-10 dakikayla sınırlandırın.

        3. BOL GİYSİLER TERCİH EDİN

        Kış aylarında naylon, sentetik, polyester veya yünlü giysiler yerine cildin kurumasını ve kaşınmasını önleyen pamuklu ya da pazen giysiler kullanın. Aynı nedenden dolayı dar giysiler yerine bol giysiler tercih etmenizde de yarar var.

        4. GÜNDE İKİ DEFA YÜZÜNÜZÜ YIKAYIN

        Yüzünüzü cilt temizleyicisiyle günde 2 kez nazikçe yıkayın ve nemlendiriciyi cildiniz henüz nemliyken sürün. Yüzünüzü banyo dâhil günde 2 kez temizlemeniz yeterli olacaktır. Nemlendiriciyi düzenli uygulamanız ve yaz aylarında kullandığınız yüz nemlendiricilerine nazaran biraz daha yağlı olması önem taşıyor.

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        5. AYAĞINIZA PONZA TAŞI UYGULAYIN

        Ayak derisindeki kalınlaşma ve nasırlaşmaları haftada bir, ölü deriyi uzaklaştıran törpü ile ponza taşı gibi yöntemlerle giderin. Her banyo sonrası ayağınıza nemlendirici uygulayın. Gece yatarken de ayaklarınıza nemlendirici sürüp pamuklu çorap giyebilirsiniz.

        6. DUDAK MERHEMİ KULLANIN

        Kış aylarında en çok kuruluk hissedilecek deri bölgelerinden biri de dudaklar. Dudak yalama davranışından kaçının ve günde birkaç kez koruyucu bir dudak merhemi uygulayın. Bu uygulama dudaklarınızı şiddetli çatlama, egzama ve ikincil enfeksiyonlardan koruyacaktır.

        7. ELDİVENDEN ÖNCE NEMLENDİRİCİ SÜRÜN

        Elleriniz eldiven içinde terleyecek kadar uzun kalmamalı ve eldivenle günde 2 saatin altında iş yapmalısınız. Her 15-20 dakikada bir ellerinizi eldivenden çıkarmalı, nemlendirici sürmeli, 5 dakika havalandırılmalı ve sonra yine eldivenle işinize devam etmelisiniz. Soğuk havalarda evden çıkmadan önce bir kat nemlendirici üzerine yün olmayan, polar, anorak, deri veya süet eldiven giymeyi de unutmayın.

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        8. SIVI SABUN KULLANMAYIN

        El ve ayak derisi yağ bezlerinden fakir oldukları için kış aylarında kuruluğun en sık görüldüğü deri bölgelerini oluşturuyorlar. Ellerinizi temizlerken sıvı sabun kullanmayın. El yıkama sırasında kalıp sabun kullanmalı ve el yıkama sıklığını günde 5-6’ya indirmelisiniz. Deterjan, çamaşır suyu, tuz ruhu, kolonya, ıslak mendil ve antiseptik solüsyonlar gibi deriye zarar veren maddelerle temastan da kaçının. Nemlendiricileri her el yıkama sonrasında ve gün içinde ihtiyaç hissettikçe sürmeye özen gösterin. Gece yatarken ellerinize nemlendirici sürüp pamuklu eldiven giyerseniz nemi deride hapseder ve yumuşacık ellere kavuşursunuz.

        9. KESE VE LİF YAPMAYIN

        Kurutucu yan etkileri nedeniyle kese-lif işlemlerinden ve vücut jellerinden uzak durmaya özen gösterin. Vücut jeli yerine nemlendirici özelliği yüksek olan, hassas ciltlere yönelik bir krem temizleyici tercih etmeli ve cildinize çıplak elle sürmelisiniz.

        10. ODA SICAKLIĞINI 20-26 DERECE ARASINDA TUTUN

        Evin içindeki nem oranını yüzde 30-50 civarında tutun. Oda ısısını da 20-26 derece arasında sabitleyin. Evinizde nemli ortam yaratmak üzere evde hava nemlendiren bir cihaz kullanabilir veya kalorifer üzerine su dolu kap yerleştirebilirsiniz. Şömine, soba veya kalorifer gibi ısı kaynaklarının önünde terleyecek kadar uzun süre oturmamaya da özen gösterin, çünkü terlemek de sıcak suyla yıkanmak gibi deriyi kurutan bir faktör.

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        11. SAĞLIKLI BESLENİN

        Günde 2 litre su tüketimine özen gösterin. Meyveleri ve sebzeleri tüketirken taze olmasına özen gösterin. Tahıllı ürünler tüketmek cildin nemlenmesine katkı sağlayacaktır.

        12. CİLDİ YIPRATAN UYGULAMALAR YAPMAYIN

        Tıbben gerekli haller dışında, özellikle kuru cildi sahipseniz, soğuk havalarda cildi yıpratan ve kurutan uygulamalardan (maske, peeling, alkol-bazlı tonik, jel yapısında kozmetikler, temizleyici mendil vs.) uzak durmanızda fayda var. Bu tür uygulamalar cilde beklenen yarar yerine beklenmedik zarar getirebiliyor.

        13. 30 KORUMA FAKTÖRLÜ KREM KULLANIN

        Güneşli veya karlı günlerde ve kayak aktiviteleri sırasında dışarı çıkmadan yarım saat önce yüzünüze en az 30 koruma faktörlü güneşten koruyucu krem sürmeli ve gerektikçe bu işlemi tekrarlamalısınız. Soğuk ve rüzgârlı havalarda yüzünüzü, polar bir kaşkol ile korumayı da unutmayın.

        SOĞUKTAN YÜZ KIZARMASINA NE İYİ GELİR?

        Yüz kızarıklığına en iyi gelen en iyi nemlendirici aloe vera jelidir. Aloe vera jeli ağrıyı azaltır, kızarıklığı ve yanmayı engeller. Yüz kızarmasını gidermek için yüze gün içinde 2 defa uygulayın.

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