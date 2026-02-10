Canlı
        Haberler Bilgi Alışveriş ŞOK 11-24 Şubat aktüel kataloğu: Bu hafta ŞOK marketlere Ramazan ayı ve Sevgililer gününe özel aktüel ürünleri geliyor!

        ŞOK 11-24 Şubat aktüel kataloğu: Bu hafta ŞOK marketlere Ramazan ayı ve Sevgililer gününe özel ürünler geliyor!

        Bu haftanın ŞOK aktüel kataloğu belli oldu. 11 Şubat tarihinden itibaren ŞOK marketlerde, Sevgililer Günü ve yaklaşan Ramazan ayına özel ürünler satışta olacak. Yeni broşürde, gıda ürünlerinden teknolojik aletlere, mutfak gereçlerinden kişisel bakım ürünlerine, çocuk oyuncaklarından temizlik malzemelerine kadar birçok ürün alışverişseverlerle buluşacak. İşte 11-24 Şubat ŞOK aktüel kataloğu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.02.2026 - 15:40 Güncelleme: 10.02.2026 - 15:40
        1

        ŞOK 11-24 Şubat aktüel kataloğu yayınlandı. ŞOK marketlerde 11 Şubat Çarşamba gününden itibaren Ramazan ayına ve Sevgililer gününe özel birçok ürün satışa çıkıyor. Aktüel broşüründe bulunan kahve makinesi, saç düzleştirici fırça, kadın kol çantası, kulak üstü kulaklık, peluş ayıcık, çiçek lego, kalpli çikolata, kızarmış tel kadayıf, güllaç, gül suyu, cevizli baklava gibi birçok ürün raflarda yerini alacak. İşte 11-24 Şubat 2026 ŞOK aktüel kataloğunun tamamı haberimizde...

        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        10
        11
        12
        13
        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
