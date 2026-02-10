ŞOK 11-24 Şubat aktüel kataloğu yayınlandı. ŞOK marketlerde 11 Şubat Çarşamba gününden itibaren Ramazan ayına ve Sevgililer gününe özel birçok ürün satışa çıkıyor. Aktüel broşüründe bulunan kahve makinesi, saç düzleştirici fırça, kadın kol çantası, kulak üstü kulaklık, peluş ayıcık, çiçek lego, kalpli çikolata, kızarmış tel kadayıf, güllaç, gül suyu, cevizli baklava gibi birçok ürün raflarda yerini alacak. İşte 11-24 Şubat 2026 ŞOK aktüel kataloğunun tamamı haberimizde...