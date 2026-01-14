Habertürk
Habertürk
        ŞOK 14-20 Ocak 2026 aktüel ürünler kataloğu: ŞOK aktüel indirimli ürünler listesinde neler var?

        ŞOK 14-20 Ocak 2026 aktüel ürünler kataloğu indirim listesi belli oldu. Çarşamba gününden itibaren ŞOK aktüel kataloğunda peynir çeşitleri, oyuncaklar, beyaz eşya ve tekstil alanında indirimler var. Kataloğun sonunda ise beyaz eşyada yer alan buzdolabı 17.999 TL, çamaşır makinesi 15.999 TL'den satışa çıkıyor. İşte, 14-20 Ocak 2026 ŞOK aktüel ürünler kataloğu indirim listesi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.01.2026 - 11:06 Güncelleme: 14.01.2026 - 11:06
