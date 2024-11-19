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        Haberler Bilgi Alışveriş ŞOK, 20-26 Kasım 2024 aktüel kataloğu: ŞOK aktüelde bu hafta hangi ürünler, neler var? ŞOK güncel aktüel

        ŞOK, 20-26 Kasım 2024 aktüel kataloğu: ŞOK aktüelde bu hafta hangi ürünler var?

        ŞOK, 20-26 Kasım arasında geçerli olacak aktüelini yayınladı. Bu hafta markete; sprey cam temizlik mopu, banyo matı, dikey süpürge, temizlik dolabı, ayakkabılık, mini evyeli mutfak alt modülü, telefon gibi onlarca farklı kategoriden birçok ürün geliyor. İşte, ŞOK 20 Kasım aktüeli...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.11.2024 - 14:02 Güncelleme: 19.11.2024 - 14:02
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        1

        ŞOK, 20-26 Kasım aktüelini yayınladı. Bu hafta markete beyaz eşya, elektronik aletler, küçük ev aletleri, ev tekstili, mobilya gibi ürün kategorileri olmak üzere gıda ve temizlik ürünleri de geldi. İşte, ŞOK'ta 20 Kasım haftası...

        2

        ŞOK 20-26 KASIM 2024 AKTÜELİ

        Erkek Tek Alt Mikrosüet - 179 TL

        Thermoform Soft Termal İçlik Üst Unisex - 319 TL

        Penti Daima Termal Tayt - 179 TL

        El Havlusu Floşlu - 34,95 TL

        Ev Babeti Kürklü - 199 TL

        Sozzy Panda / Kedi Peluş Yastık - 79,95 TL

        Kılıflı Sıcak Su Torbası - 69,95 TL

        Chantale Çocuk Bambu Çorap (1 Alana 1 Bedava) - 22,50 TL

        3

        Vip Ahmet Sprey Cam Temizlik Mopu Kirli Su Hazneli 1 Yedek Bez Hediyeli - 699 TL

        Vip Ahmet Klipsli Palet Mop - 499 TL

        Kenar ve Derz Temizleyici Keçe - 39,95 TL

        Kreuzer Akıllı Dijital Banyo Baskülü - 259 TL

        Arzum Practical 2’si 1 Arada Dikey Elektrikli Süpürge AR 4069 - 1.399 TL

        Fakir Mia Dijital Cam Baskül Mavi / Pembe - 339 TL

        Çember Havluluk - 99,95 TL

        Kare Havluluk - 99,95 TL

        Baskılı Balon Çeşitleri - 19,95 TL

        4

        Mon Amaour Magic Touch Concealer Kapatıcı - 125 TL

        Head&Shoulders Şampuan Çeşitleri - 106 TL

        Sleepy Natural Bebek Bezi - 99 TL

        Aptamil Çocuk Devam Sütü Çeşitleri - 249,90 TL

        Pia Mandal Toka 2’li - 89,90 TL

        Garnier Makyaj Temizleme Suyu - 99,90 TL

        Familia Natural Kağıt Havlu 16'lı - 155 TL

        Bingo Fresh Yüzey Temizleyici - 74,90 TL

        5

        ŞOK 20 KASIM AKTÜEL KATALOĞU

        Reeder P13 Blue Max L 64 GB 4 Gb Beyaz / Siyah - 2.999 TL

        Philips Hd5120/00 Eco Conscious Edition Filtre Kahve Makinesi - 2.999 TL

        İxtech Xee Fit Akıllı Saat Siyah / Gümüş - 2.699 TL

        Philips S5445/03 Shaver Series 5000 Islak Kuru Tıraş Makinesi - 1.999 TL

        Philips Bre245/05 Satinelle Kompakt Epilatör - 999 TL

        Dyson V15s Submarine Şarjlı Dikey Süpürge - 29.999 TL

        Simfer Sr-2514 Çift Kapılı Buzdolabı - 9.999 TL

        Samsung Ww11bb944dghah 11 Kg Çamaşır Makinesi - 25.999 TL

        6

        Göcek Mutfak Dolabı - 8.599 TL

        Universal Ankastre Modül Beyaz - 1.499 TL

        Maya Kahve Köşesi ve Mini Mutfak - 6.499 TL

        Temizlik Dolabı - 2.199 TL

        Corner Bar Masası - 2.099 TL

        Panovit Mini Evyeli Mutfak Alt Modül - 5.099 TL

        İnova Ayakkabılık - 1.999 TL

        Yumy Ayakkabılık - 3.099 TL

        Sky Çalışma Masası - 1.549 TL

        7

        Piyale Puding Bitter Çikolatalı/Çikolata Parçalı/Kakaolu - 12,90 TL

        Piyale Çikolatalı Sos - 13,90 TL

        Piyale Hamur Kabartma Tozu - 13,90 TL

        Anadolu Mutfağı Karbonat - 7,90 TL

        Mis Uht Krema %35 Yağlı - 32 TL

        Uno Anadolu Sade/Kakaolu Pasta Altı - 42,50 TL

        Amigo Antep Fıstığı - 75,90 TL

        Bisto Muhallebilik Kadayıf - 25,95 TL

        8

        Mis Yarım Yağlı Süzme Beyaz Peynir - 59,90 TL

        Mis Tulum Peyniri - 89 TL

        Mis Hazır Salep - 49,90 TL

        Aytaç Dana Sosis - 63,50 TL

        Amigo Yer Fıstığı Ezmesi - 59,90 TL

        Superfresh Milföy Hamuru - 69,90 TL

        Vatan %100 Nar Ekşisi - 59,90 TL

        Nestle Damak Çikolata - 49,90 TL

        Nesquik Gofret - 6,95 TL

        Crown Gazoz - 29,50 TL

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