ŞOK, 20-26 Kasım aktüelini yayınladı. Bu hafta markete beyaz eşya, elektronik aletler, küçük ev aletleri, ev tekstili, mobilya gibi ürün kategorileri olmak üzere gıda ve temizlik ürünleri de geldi. İşte, ŞOK'ta 20 Kasım haftası...