ŞOK 20 Mayıs 2026 aktüel kataloğu: Yarın ŞOK marketlere bayram tatiline özel indirimli ürünler geliyor!
ŞOK marketin 20 Mayıs 2026 aktüel kataloğu yayınlandı. Yarından itibaren tüm ŞOK marketlere Kurban bayramına özel bayram çikolataları, şekerlemeler, lokumlar, kolonyalar, bayram kahvaltısı gibi çeşitli ürünler satışa çıkıyor. Ayrıca yaz tatiline özel güneş kremleri, bronzlaştırıcılar, bakım ürünleri, şişme havuz, deniz yatağı gibi çeşitli ürünler alışverişseverlerle buluşacak. İşte ŞOK 20 Mayıs 2026 aktüel broşürü ve fırsat ürünleri haberimizde...
ŞOK Market’in 20 Mayıs 2026 tarihli aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Yarın itibarıyla geçerli olacak kampanya kapsamında, Kurban Bayramı’na özel çikolata, şekerleme, lokum, kolonya ve kahvaltılık ürünler raflardaki yerini alacak. Bunun yanı sıra beyaz eşyadan elektronik ürünlere, çocuk oyuncaklarından teknolojik cihazlara, mutfak gereçlerinden kişisel bakım ürünlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi tüketicilerle buluşacak. Yaz sezonuna özel olarak ise güneş kremleri, bronzlaştırıcılar, bakım ürünleri, şişme havuzlar ve deniz yatakları gibi pek çok ürün de satışa sunulacak. İşte ŞOK’un 20 Mayıs 2026 tarihli aktüel broşürü ve ürünlerin fiyat detayları…
ŞOK 20 MAYIS 2026 AKTÜEL ÜRÜNLERİ
Karmen Sütlü Bitter Madlen Çikolata (288 g): ₺225
Karmen Spesiyal Çikolata (265 g): ₺225
Ülker Buklet Madlen Çikolata (208 g): ₺295
Şölen Madlen Çikolata (205 g): ₺249
Ülker Buklet Krema Dolgulu Çikolata (200 g): ₺210
Beyoğlu Dolgulu Çikolata (240 g): ₺199
Şölen Chocodan's Karamel Çikolata (125 g): ₺69,95
Karmen Bütün Fındıklı Sütlü Çikolata (360 g): ₺199
Karmen Çikolatin (350 g): ₺199
Karmen Hindistan Cevizi Topları Bademli (150 g): ₺89
Karmen Bitter Çikolata Kaplı Badem Draje: ₺99
Toffifee Fındıklı Karamelli Çikolata (125 g): ₺99
Şölen Vital Krema Dolgulu Sütlü Bitter Çikolata (300 g): ₺260
Şölen Octavia Fındıklı Çikolata (400 g): ₺279
Ülker Ece Bütün Fındıklı Sütlü Çikolata (458 g): ₺375
Ülker Ece Bütün Fındıklı Sütlü Çikolata (Poşet): ₺295
Ülker Senfoni Fındık Kremalı Çikolata (450 g): ₺240
Ülker Çikolatin Sütlü Çikolata (350 g): ₺295
Ülker Mini All Star (226 g): ₺145
Ülker Albeni / Cocostar İkramlık (300 g): ₺230 adet
Tayaş Rita / Macaron (400 g): ₺120 adet
Nestle Damak Mini Antep Fıstıklı Sütlü Çikolata: ₺199
Eti Mozaik Desenli Çikolata (300 g): ₺229
Laviva Mini (202,4 g): ₺175 adet
Ülker Napoliten Bayram Keyfi (150 g): ₺175 adet
Kahve Dünyası Tambol Mini (250 g): ₺330
Kahve Dünyası Nello (250 g): ₺375
Kahve Dünyası Filtre Kahve (250 g): ₺249
Kahve Dünyası Gofrik Mini (250 g): ₺320
Kent Assortment / Toffe / Missbon Sütlü (375 g): ₺99 adet
Ülker Damla Sakızı Aromalı / Karışık Meyveli Yumuşak Şekerleme (350 g): ₺99 adet
Ülker Bonbon Sütlü Şekerleme (350 g): ₺99
Ülker Karışık Meyveli Yumuşak Şekerleme (350 g): ₺99
Haribo Fruitbites (200 g): ₺99
Haribo Mixbites (200 g): ₺89
Ülker Çokomel Sade / Çilekli (420 g): ₺135 adet
Ülker Bayram Keyfi Karışık Şekerleme (350 g): ₺99
Cino Bar Çilekli / Orman Meyveli (250 g): ₺59,90
Konak Mini Drops Şeker (500 g): ₺65
Tayaş Damla / Fruity (350 g): ₺59,95 adet
Ülker Kanky Mini Yumurta Çikolata (150 g): ₺129
Tayaş Minyum Asetat (804 g): ₺149
Leyleylom El Yapımı Mini Şeker (250 g): ₺69,95
Baldan Tatlı Cevizli Baklava (500 g): ₺129
Baldan Tatlı Soğuk Baklava (400 g): ₺199
Güllüoğlu Cevizli / Antep Fıstıklı Baklava (80 g - İlk Kez Şok'ta): ₺109 adet
Taşkale Lokum (350 g): ₺110
Şölen Lokkum Antep Fıstıklı (300 g): ₺229
Lokum Aşkı Çikolata Kaplı Vanilya Aromalı (200 g): ₺99
Eyüp Sabri Tuncer Okyanus/Ayvalık Zeytin Çiçeği/Kiraz Çiçeği Kolonyası (400 ml): ₺75 adet
Marmara İncir/Zeytin Çiçeği Kolonyası (200 ml): ₺85
Mis Lokum Kıvamında Tam Yağlı Beyaz Peynir (1 kg): ₺199
Tirsen Süzme/Tam Yağlı Biberli Sürülebilir Peynir: ₺169
Tirsen Tost Peyniri (Geleneksel): ₺140
Tirsen Ayran (2 L): ₺49 (₺74'den düşmüş)
Ülker İçim Çikolatalı Puding: ₺99
Gözde/Aytaç Dana Parmak Sucuk (250 g): ₺359
Pekşen Fit Yaşam Piliç Füme: ₺21
Danette Çikolata/Karamel Puding: ₺64,90
Danone Bitkisel Yağlı Krema: ₺24
Aytaç Kokteyl Sosis: ₺119 (₺199'den düşmüş)
Banvit Soslu Piliç Yaprak Köfte: ₺115
Namet Soslu Piliç Döner: ₺169
Superfresh Pizza King 4'lü (780 g): ₺249
Lio Kırma Yeşil Zeytin: ₺79
Lio Siyah Zeytin (XL-L): ₺139
Lio Natürel Sızma Zeytinyağı (1 L): ₺549
Ethem Bey Salamura Asma Yaprağı (2000 g): ₺345
Tat Domates Salçası: ₺49,90
Vatan Domates Salçası: ₺49,90
Dr. Oetker Hamur Kabartma Tozu / Vanilin: ₺34
Piyale Un (2 kg): ₺49
Anadolu Mutfağı Yerli Pilavlık Pirinç (2.5 kg): ₺369
Anadolu Mutfağı Kırmızı Mercimek (1 kg): ₺110
Anadolu Mutfağı Pilavlık Bulgur (1 kg): ₺64,90
Anadolu Mutfağı Pul Biber (250 g) / İyotlu Sofra Tuzu: ₺139 ve ₺99
Anadolu Mutfağı Salamura Tuz (3 kg): ₺29,90
Kabuklu Ceviz (1 kg): ₺199
7 Days Kruvasan: ₺22
Derby Harman Çay (1000 g): ₺189
Nescafe Ice Original / Çikolata Aromalı: ₺69 adet
Piyale Çorba Çeşitleri: ₺99
Padoklar Sütlü ve Beyaz Çikolata Kaplı Üzümlü Disk / Draje: ₺139
Amigo Lüks Kokteyl Kuruyemiş: ₺94
Amigo Tuzlu / Tuzsuz Ayçekirdeği (250 g): ₺64
Amigo Kaju Cevizi (150 g): ₺149
Amigo Badem İçi / Çiğ Badem: ₺97
Algida Maraş Usulü Çikolata/Sade (500 ml): ₺165
Magnum Mini Çeşitleri: ₺269
Lays / Ruffles / Doritos Avantaj Paketi: ₺120
Çitos Yoğurt & Mevsim Yeşillikli / Kakao / Orijinal: ₺49
Erikli Su (5 L): ₺99
Dimes Limon/Karadut Aromalı İçecek (2 L): ₺54
Şifa / Uludağ Portakal/Gazoz (6x200 ml): ₺54
Fruko Limonata / Yedigün: ₺140
Pepsi / Yedigün (4 L'lik paket veya büyük boy alternatif): ₺150
Cire Aseptine Sun Yetişkin/Çocuk Güneş Koruyucu Krem SPF 50+ (150 ml): ₺199
Cire Aseptine Bronzlaştırıcı Güneş Kremi/Yağı: ₺79
Cire Aseptine Güneş Sonrası Sprey (200 ml): ₺89
Cire Aseptine Aloe Vera Jel: ₺69
Nivea Sun Çocuk Koruma & Bakım Güneş Kremi SPF 50+: ₺479
Nivea Sun Koruma & Nemlendirme Güneş Kremi SPF 50+: ₺479
Nivea Sun Koruma ve Bronzluk Kremi Sprey SPF 30: ₺599
Nivea Sun Hassas Anında Koruma Güneş Kremi SPF 50+: ₺649
Nivea Sun Koruma & Nem Güneş Kremi Sprey SPF 50+: ₺549
Nivea Sun Luminous Leke Karşıtı Güneş Kremi SPF 50+: ₺499
Nivea Sun Hafif Dokulu Yüz Kremi SPF 50+: ₺499
Sebamed Baby Güneş Kremi SPF 50+: ₺489
Sebamed Güneş Kremi SPF 50+: ₺449
Banyo Doğal Kabak Sakız Banyo Lifi: ₺119 (₺249'den %52 indirimli)
Nivea Sıkılaştırıcı Vücut Sütü Q10: ₺189
Nivea Q10 Kırışıklık Karşıtı Gündüz Kremi: ₺239 (₺399'den %40 indirimli)
Sinek ve Böcek Öldürücüler (Raid & Off!)
Off! Sinek Kovarsavar Sprey: ₺169 (₺199'den %15 indirimli)
Raid Sinekkeser Sprey (300 ml): ₺154 (₺182'den %15 indirimli)
Raid Sinekkeser Maksimum Sprey: ₺234 (₺279'dan %16 indirimli)
Raid Sinekkeser Kokusuz Sprey: ₺189 (₺224'den %15 indirimli)
Raid Elektro Likit Cihaz + Yedek: ₺109 (₺129'den %15 indirimli)
Raid Böceksavar Sprey: ₺249 (₺288'den %13 indirimli)
Raid Karasinek Mat Yedek (30'lu): ₺219 (₺259'den %15 indirimli)
Raid Elektro Likit Sistem (Yedek): ₺169 (₺199'den %15 indirimli)
Raid Hamam Böceği Yemi (6'lı): ₺239 (₺269'dan %11 indirimli)
Raid Karınca Yemi: ₺179 (₺199'dan %10 indirimli)
Molped Pure&Soft Gece Hijyenik Ped (30'lu Mega Fırsat): ₺125 (₺199'den düşmüş)
Hipp Organik Combiotic Devam Sütü Çeşitleri (350 g): ₺529 (₺629'dan düşmüş)
Yumoş Çamaşır Parfümü Mavi Şakayık/Begonvil (200 g): ₺199 adet (₺299'dan düşmüş)
Beyaz Güvercin Pratik Mendil (150 Yaprak): ₺29,95 (₺39,90'dan düşmüş)
Getwell Aile Seti Yara Bandı: ₺69 (₺89,90'dan düşmüş)
Mutfak ve Ev Yardımcı Ürünleri (Sera)
Sera Kilitli Poşet (12 Adet): ₺45
Sera Buzdolabı Poşeti Orta Boy 4 al 3 öde (4x30 Adet): ₺75
Sera Çöp Torbası Extra Güçlü Jumbo Boy (10'lu): ₺45
Sera Doğal Pişirme Kağıdı (10'lu): ₺35
Altus AL 611 E Çekmeceli Derin Dondurucu: ₺17.999
Profilo CGA242XVTR 1200 Devir 9 kg Çamaşır Makinesi: ₺28.999
Altus AL 2104 E Sandık Tipi Derin Dondurucu: ₺11.999
Altus ALK 464 E No Frost Buzdolabı: ₺27.999
Siemens SN234I01DT 4 Programlı Inox Bulaşık Makinesi: ₺22.499
Grundig 50" GG 750A 4K QLED Google TV: ₺23.999
Fakir Liscio Smart Buhar Jeneratörlü Ütü: ₺5.999
Arzum AR3141 Teablend Çay Makinesi (Siyah): ₺1.799
Arzum Clean Compact Süpürge (Mavi): ₺3.999
Tefal Perfect Mix Powelix BL811D Sürahi Blender: ₺5.999
Choppie Rondo 2L Hazneli: ₺2.999
Arzum AR4069 Dik Süpürge: ₺1.899
Nostaljik Şekerlik (25 cm - Gümüş ve Gold seçenekleriyle): ₺199 adet
Gold Yıldız Kulplu Kupa (430 ml): ₺249 adet
Paşabahçe İrem Çay Bardağı 6'lı (132 cc): ₺129
Mop ve Temizlik Ürünleri
Sprey Mop Set (700 cc hazneli, 360 derece döner başlık): ₺249
Click Mop (Otomatik kilit sistemli): ₺200
Statik Toz Alma Aparatı (+ 5 adet yedekli): ₺50
Banyo Aksesuarları ve Düzenleyiciler
3 Parça Banyo Aksesuarı (Sıvı/katı sabunluk, diş fırçalık): ₺129
Banyo Seti 5'li (6 L çöp kovası, tuvalet fırçası, sabunluklar, diş fırçalık): ₺399
2'li Standlı Cam Sabunluk Seti (2x500 ml): ₺299
Silikon Uçlu Tuvalet Fırçası: ₺100 adet
Tuvalet Fırçası Çeşitleri: ₺75 adet
Banya Matı (30x30 cm): ₺100 adet
Saplı Vücut & Masaj Fırçası: ₺75 adet
Musluk Matı: ₺50 adet
Metaltex Metal Asılabilir 2 Katlı Banyo Rafı (22x26x56 cm): ₺229
Metal Kapı Arkası Askısı (6 Kancalı): ₺129
Kaktüs Askı 3'lü: ₺75
Organizer Çeşitleri (Makyaj/Çekmece içi): ₺50 adet
Elbise Askısı 6'lı: ₺75
Çok Amaçlı Saplı Sepet (42 L): ₺219 adet
Ambalaj Lastiği (80 g): ₺36,95
Termo Piknik Çantası (12 L): ₺149
Termo Piknik Çantası (23 L): ₺179
Mounty Termo Piknik Çantası Silindir Model (9 L): ₺149
Termo Askılı Piknik Çantası (4 L): ₺119
Termo Piknik Çantası (6 L): ₺119
Termos Çanta Desenli (10 L): ₺229
Termos Çanta Desenli (20 L): ₺249
Kale Termos Kulplu Termos Piknik Çantası (20 L): ₺399
Sandalye Minderi Blok Sünger (40x40 cm): ₺79,95
Sandalye Minderi (40x40 cm): ₺69,95 adet
Çok Amaçlı Piknik Örtüsü (140x140 cm): ₺59,95
Mangal, Bahçe ve Giyim
Lüks Mangal 40'lık: ₺399
Lüks Mangal 60'lık: ₺499
Uzayan Bahçe Hortumu (5 Metre): ₺249
Kadın Çift Bant Terlik (37-40 Numara): ₺149 adet
Erkek Çapraz Bant Terlik (41-44 Numara): ₺149 adet
Valiz ve Seyahat Ürünleri
Luxin ABS Kabin Boy Valiz Mürdüm (40 L): ₺699
Luxin ABS Orta Boy Valiz Mürdüm (68 L): ₺799
Luxin ABS Büyük Boy Valiz Mürdüm (104 L): ₺899
Ayakkabı Rampası: ₺25
Ayakkabı Kutusu: ₺75 adet
Seyahat Seti 2'li (Takı organizeri vb.): ₺169
Kitap Çeşitleri: ₺69,95 adet