        ŞOK 20 MAYIS 2026 AKTÜEL KATALOĞU YARIN SATIŞTA: ŞOK marketlere indirimli bayram şekerleri, tatil malzemeleri, beyaz eşya geliyor!

        ŞOK 20 Mayıs 2026 aktüel kataloğu: Yarın ŞOK marketlere bayram tatiline özel indirimli ürünler geliyor!

        ŞOK marketin 20 Mayıs 2026 aktüel kataloğu yayınlandı. Yarından itibaren tüm ŞOK marketlere Kurban bayramına özel bayram çikolataları, şekerlemeler, lokumlar, kolonyalar, bayram kahvaltısı gibi çeşitli ürünler satışa çıkıyor. Ayrıca yaz tatiline özel güneş kremleri, bronzlaştırıcılar, bakım ürünleri, şişme havuz, deniz yatağı gibi çeşitli ürünler alışverişseverlerle buluşacak. İşte ŞOK 20 Mayıs 2026 aktüel broşürü ve fırsat ürünleri haberimizde...

        Giriş: 19 Mayıs 2026 - 17:53
        ŞOK Market’in 20 Mayıs 2026 tarihli aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Yarın itibarıyla geçerli olacak kampanya kapsamında, Kurban Bayramı’na özel çikolata, şekerleme, lokum, kolonya ve kahvaltılık ürünler raflardaki yerini alacak. Bunun yanı sıra beyaz eşyadan elektronik ürünlere, çocuk oyuncaklarından teknolojik cihazlara, mutfak gereçlerinden kişisel bakım ürünlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi tüketicilerle buluşacak. Yaz sezonuna özel olarak ise güneş kremleri, bronzlaştırıcılar, bakım ürünleri, şişme havuzlar ve deniz yatakları gibi pek çok ürün de satışa sunulacak. İşte ŞOK’un 20 Mayıs 2026 tarihli aktüel broşürü ve ürünlerin fiyat detayları…

        ŞOK 20 MAYIS 2026 AKTÜEL ÜRÜNLERİ

        Karmen Sütlü Bitter Madlen Çikolata (288 g): ₺225

        Karmen Spesiyal Çikolata (265 g): ₺225

        Ülker Buklet Madlen Çikolata (208 g): ₺295

        Şölen Madlen Çikolata (205 g): ₺249

        Ülker Buklet Krema Dolgulu Çikolata (200 g): ₺210

        Beyoğlu Dolgulu Çikolata (240 g): ₺199

        Şölen Chocodan's Karamel Çikolata (125 g): ₺69,95

        Karmen Bütün Fındıklı Sütlü Çikolata (360 g): ₺199

        Karmen Çikolatin (350 g): ₺199

        Karmen Hindistan Cevizi Topları Bademli (150 g): ₺89

        Karmen Bitter Çikolata Kaplı Badem Draje: ₺99

        Toffifee Fındıklı Karamelli Çikolata (125 g): ₺99

        Şölen Vital Krema Dolgulu Sütlü Bitter Çikolata (300 g): ₺260

        Şölen Octavia Fındıklı Çikolata (400 g): ₺279

        Ülker Ece Bütün Fındıklı Sütlü Çikolata (458 g): ₺375

        Ülker Ece Bütün Fındıklı Sütlü Çikolata (Poşet): ₺295

        Ülker Senfoni Fındık Kremalı Çikolata (450 g): ₺240

        Ülker Çikolatin Sütlü Çikolata (350 g): ₺295

        Ülker Mini All Star (226 g): ₺145

        Ülker Albeni / Cocostar İkramlık (300 g): ₺230 adet

        Tayaş Rita / Macaron (400 g): ₺120 adet

        Nestle Damak Mini Antep Fıstıklı Sütlü Çikolata: ₺199

        Eti Mozaik Desenli Çikolata (300 g): ₺229

        Laviva Mini (202,4 g): ₺175 adet

        Ülker Napoliten Bayram Keyfi (150 g): ₺175 adet

        Kahve Dünyası Tambol Mini (250 g): ₺330

        Kahve Dünyası Nello (250 g): ₺375

        Kahve Dünyası Filtre Kahve (250 g): ₺249

        Kahve Dünyası Gofrik Mini (250 g): ₺320

        Kent Assortment / Toffe / Missbon Sütlü (375 g): ₺99 adet

        Ülker Damla Sakızı Aromalı / Karışık Meyveli Yumuşak Şekerleme (350 g): ₺99 adet

        Ülker Bonbon Sütlü Şekerleme (350 g): ₺99

        Ülker Karışık Meyveli Yumuşak Şekerleme (350 g): ₺99

        Haribo Fruitbites (200 g): ₺99

        Haribo Mixbites (200 g): ₺89

        Ülker Çokomel Sade / Çilekli (420 g): ₺135 adet

        Ülker Bayram Keyfi Karışık Şekerleme (350 g): ₺99

        Cino Bar Çilekli / Orman Meyveli (250 g): ₺59,90

        Konak Mini Drops Şeker (500 g): ₺65

        Tayaş Damla / Fruity (350 g): ₺59,95 adet

        Ülker Kanky Mini Yumurta Çikolata (150 g): ₺129

        Tayaş Minyum Asetat (804 g): ₺149

        Leyleylom El Yapımı Mini Şeker (250 g): ₺69,95

        Baldan Tatlı Cevizli Baklava (500 g): ₺129

        Baldan Tatlı Soğuk Baklava (400 g): ₺199

        Güllüoğlu Cevizli / Antep Fıstıklı Baklava (80 g - İlk Kez Şok'ta): ₺109 adet

        Taşkale Lokum (350 g): ₺110

        Şölen Lokkum Antep Fıstıklı (300 g): ₺229

        Lokum Aşkı Çikolata Kaplı Vanilya Aromalı (200 g): ₺99

        Eyüp Sabri Tuncer Okyanus/Ayvalık Zeytin Çiçeği/Kiraz Çiçeği Kolonyası (400 ml): ₺75 adet

        Marmara İncir/Zeytin Çiçeği Kolonyası (200 ml): ₺85

        Mis Lokum Kıvamında Tam Yağlı Beyaz Peynir (1 kg): ₺199

        Tirsen Süzme/Tam Yağlı Biberli Sürülebilir Peynir: ₺169

        Tirsen Tost Peyniri (Geleneksel): ₺140

        Tirsen Ayran (2 L): ₺49 (₺74'den düşmüş)

        Ülker İçim Çikolatalı Puding: ₺99

        Gözde/Aytaç Dana Parmak Sucuk (250 g): ₺359

        Pekşen Fit Yaşam Piliç Füme: ₺21

        Danette Çikolata/Karamel Puding: ₺64,90

        Danone Bitkisel Yağlı Krema: ₺24

        Aytaç Kokteyl Sosis: ₺119 (₺199'den düşmüş)

        Banvit Soslu Piliç Yaprak Köfte: ₺115

        Namet Soslu Piliç Döner: ₺169

        Superfresh Pizza King 4'lü (780 g): ₺249

        Lio Kırma Yeşil Zeytin: ₺79

        Lio Siyah Zeytin (XL-L): ₺139

        Lio Natürel Sızma Zeytinyağı (1 L): ₺549

        Ethem Bey Salamura Asma Yaprağı (2000 g): ₺345

        Tat Domates Salçası: ₺49,90

        Vatan Domates Salçası: ₺49,90

        Dr. Oetker Hamur Kabartma Tozu / Vanilin: ₺34

        Piyale Un (2 kg): ₺49

        Anadolu Mutfağı Yerli Pilavlık Pirinç (2.5 kg): ₺369

        Anadolu Mutfağı Kırmızı Mercimek (1 kg): ₺110

        Anadolu Mutfağı Pilavlık Bulgur (1 kg): ₺64,90

        Anadolu Mutfağı Pul Biber (250 g) / İyotlu Sofra Tuzu: ₺139 ve ₺99

        Anadolu Mutfağı Salamura Tuz (3 kg): ₺29,90

        Kabuklu Ceviz (1 kg): ₺199

        7 Days Kruvasan: ₺22

        Derby Harman Çay (1000 g): ₺189

        Nescafe Ice Original / Çikolata Aromalı: ₺69 adet

        Piyale Çorba Çeşitleri: ₺99

        Padoklar Sütlü ve Beyaz Çikolata Kaplı Üzümlü Disk / Draje: ₺139

        Amigo Lüks Kokteyl Kuruyemiş: ₺94

        Amigo Tuzlu / Tuzsuz Ayçekirdeği (250 g): ₺64

        Amigo Kaju Cevizi (150 g): ₺149

        Amigo Badem İçi / Çiğ Badem: ₺97

        Algida Maraş Usulü Çikolata/Sade (500 ml): ₺165

        Magnum Mini Çeşitleri: ₺269

        Lays / Ruffles / Doritos Avantaj Paketi: ₺120

        Çitos Yoğurt & Mevsim Yeşillikli / Kakao / Orijinal: ₺49

        Erikli Su (5 L): ₺99

        Dimes Limon/Karadut Aromalı İçecek (2 L): ₺54

        Şifa / Uludağ Portakal/Gazoz (6x200 ml): ₺54

        Fruko Limonata / Yedigün: ₺140

        Pepsi / Yedigün (4 L'lik paket veya büyük boy alternatif): ₺150

        Cire Aseptine Sun Yetişkin/Çocuk Güneş Koruyucu Krem SPF 50+ (150 ml): ₺199

        Cire Aseptine Bronzlaştırıcı Güneş Kremi/Yağı: ₺79

        Cire Aseptine Güneş Sonrası Sprey (200 ml): ₺89

        Cire Aseptine Aloe Vera Jel: ₺69

        Nivea Sun Çocuk Koruma & Bakım Güneş Kremi SPF 50+: ₺479

        Nivea Sun Koruma & Nemlendirme Güneş Kremi SPF 50+: ₺479

        Nivea Sun Koruma ve Bronzluk Kremi Sprey SPF 30: ₺599

        Nivea Sun Hassas Anında Koruma Güneş Kremi SPF 50+: ₺649

        Nivea Sun Koruma & Nem Güneş Kremi Sprey SPF 50+: ₺549

        Nivea Sun Luminous Leke Karşıtı Güneş Kremi SPF 50+: ₺499

        Nivea Sun Hafif Dokulu Yüz Kremi SPF 50+: ₺499

        Sebamed Baby Güneş Kremi SPF 50+: ₺489

        Sebamed Güneş Kremi SPF 50+: ₺449

        Banyo Doğal Kabak Sakız Banyo Lifi: ₺119 (₺249'den %52 indirimli)

        Nivea Sıkılaştırıcı Vücut Sütü Q10: ₺189

        Nivea Q10 Kırışıklık Karşıtı Gündüz Kremi: ₺239 (₺399'den %40 indirimli)

        Sinek ve Böcek Öldürücüler (Raid & Off!)

        Off! Sinek Kovarsavar Sprey: ₺169 (₺199'den %15 indirimli)

        Raid Sinekkeser Sprey (300 ml): ₺154 (₺182'den %15 indirimli)

        Raid Sinekkeser Maksimum Sprey: ₺234 (₺279'dan %16 indirimli)

        Raid Sinekkeser Kokusuz Sprey: ₺189 (₺224'den %15 indirimli)

        Raid Elektro Likit Cihaz + Yedek: ₺109 (₺129'den %15 indirimli)

        Raid Böceksavar Sprey: ₺249 (₺288'den %13 indirimli)

        Raid Karasinek Mat Yedek (30'lu): ₺219 (₺259'den %15 indirimli)

        Raid Elektro Likit Sistem (Yedek): ₺169 (₺199'den %15 indirimli)

        Raid Hamam Böceği Yemi (6'lı): ₺239 (₺269'dan %11 indirimli)

        Raid Karınca Yemi: ₺179 (₺199'dan %10 indirimli)

        Molped Pure&Soft Gece Hijyenik Ped (30'lu Mega Fırsat): ₺125 (₺199'den düşmüş)

        Hipp Organik Combiotic Devam Sütü Çeşitleri (350 g): ₺529 (₺629'dan düşmüş)

        Yumoş Çamaşır Parfümü Mavi Şakayık/Begonvil (200 g): ₺199 adet (₺299'dan düşmüş)

        Beyaz Güvercin Pratik Mendil (150 Yaprak): ₺29,95 (₺39,90'dan düşmüş)

        Getwell Aile Seti Yara Bandı: ₺69 (₺89,90'dan düşmüş)

        Mutfak ve Ev Yardımcı Ürünleri (Sera)

        Sera Kilitli Poşet (12 Adet): ₺45

        Sera Buzdolabı Poşeti Orta Boy 4 al 3 öde (4x30 Adet): ₺75

        Sera Çöp Torbası Extra Güçlü Jumbo Boy (10'lu): ₺45

        Sera Doğal Pişirme Kağıdı (10'lu): ₺35

        Altus AL 611 E Çekmeceli Derin Dondurucu: ₺17.999

        Profilo CGA242XVTR 1200 Devir 9 kg Çamaşır Makinesi: ₺28.999

        Altus AL 2104 E Sandık Tipi Derin Dondurucu: ₺11.999

        Altus ALK 464 E No Frost Buzdolabı: ₺27.999

        Siemens SN234I01DT 4 Programlı Inox Bulaşık Makinesi: ₺22.499

        Grundig 50" GG 750A 4K QLED Google TV: ₺23.999

        Fakir Liscio Smart Buhar Jeneratörlü Ütü: ₺5.999

        Arzum AR3141 Teablend Çay Makinesi (Siyah): ₺1.799

        Arzum Clean Compact Süpürge (Mavi): ₺3.999

        Tefal Perfect Mix Powelix BL811D Sürahi Blender: ₺5.999

        Choppie Rondo 2L Hazneli: ₺2.999

        Arzum AR4069 Dik Süpürge: ₺1.899

        Nostaljik Şekerlik (25 cm - Gümüş ve Gold seçenekleriyle): ₺199 adet

        Gold Yıldız Kulplu Kupa (430 ml): ₺249 adet

        Paşabahçe İrem Çay Bardağı 6'lı (132 cc): ₺129

        Mop ve Temizlik Ürünleri

        Sprey Mop Set (700 cc hazneli, 360 derece döner başlık): ₺249

        Click Mop (Otomatik kilit sistemli): ₺200

        Statik Toz Alma Aparatı (+ 5 adet yedekli): ₺50

        Banyo Aksesuarları ve Düzenleyiciler

        3 Parça Banyo Aksesuarı (Sıvı/katı sabunluk, diş fırçalık): ₺129

        Banyo Seti 5'li (6 L çöp kovası, tuvalet fırçası, sabunluklar, diş fırçalık): ₺399

        2'li Standlı Cam Sabunluk Seti (2x500 ml): ₺299

        Silikon Uçlu Tuvalet Fırçası: ₺100 adet

        Tuvalet Fırçası Çeşitleri: ₺75 adet

        Banya Matı (30x30 cm): ₺100 adet

        Saplı Vücut & Masaj Fırçası: ₺75 adet

        Musluk Matı: ₺50 adet

        Metaltex Metal Asılabilir 2 Katlı Banyo Rafı (22x26x56 cm): ₺229

        Metal Kapı Arkası Askısı (6 Kancalı): ₺129

        Kaktüs Askı 3'lü: ₺75

        Organizer Çeşitleri (Makyaj/Çekmece içi): ₺50 adet

        Elbise Askısı 6'lı: ₺75

        Çok Amaçlı Saplı Sepet (42 L): ₺219 adet

        Ambalaj Lastiği (80 g): ₺36,95

        Termo Piknik Çantası (12 L): ₺149

        Termo Piknik Çantası (23 L): ₺179

        Mounty Termo Piknik Çantası Silindir Model (9 L): ₺149

        Termo Askılı Piknik Çantası (4 L): ₺119

        Termo Piknik Çantası (6 L): ₺119

        Termos Çanta Desenli (10 L): ₺229

        Termos Çanta Desenli (20 L): ₺249

        Kale Termos Kulplu Termos Piknik Çantası (20 L): ₺399

        Sandalye Minderi Blok Sünger (40x40 cm): ₺79,95

        Sandalye Minderi (40x40 cm): ₺69,95 adet

        Çok Amaçlı Piknik Örtüsü (140x140 cm): ₺59,95

        Mangal, Bahçe ve Giyim

        Lüks Mangal 40'lık: ₺399

        Lüks Mangal 60'lık: ₺499

        Uzayan Bahçe Hortumu (5 Metre): ₺249

        Kadın Çift Bant Terlik (37-40 Numara): ₺149 adet

        Erkek Çapraz Bant Terlik (41-44 Numara): ₺149 adet

        Valiz ve Seyahat Ürünleri

        Luxin ABS Kabin Boy Valiz Mürdüm (40 L): ₺699

        Luxin ABS Orta Boy Valiz Mürdüm (68 L): ₺799

        Luxin ABS Büyük Boy Valiz Mürdüm (104 L): ₺899

        Ayakkabı Rampası: ₺25

        Ayakkabı Kutusu: ₺75 adet

        Seyahat Seti 2'li (Takı organizeri vb.): ₺169

        Kitap Çeşitleri: ₺69,95 adet

