        Haberler Bilgi ŞOK 22-27 OCAK 2026 AKTÜEL KATALOĞU: ŞOK'ta bu hafta neler var? ŞOK 22-27 Ocak'ta hangi ürünler indirimde?

        ŞOK'ta bu hafta neler var? ŞOK'ta 22-27 Ocak'ta hangi ürünler indirimde?

        Tüketicilerin yakından takip ettiği ŞOK 22–27 Ocak 2026 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Ocak ayının son günlerine özel hazırlanan kampanyada, mutfak gereçlerinden küçük ev aletlerine, kışlık giyimden temel gıda ürünlerine kadar geniş bir yelpazede indirimler dikkat çekiyor. Çarşamba itibarıyla raflardaki yerini alan aktüel ürünler, uygun fiyatlarla alışveriş yapmak isteyenlerin ilgisini çekiyor. İşte ŞOK aktüel kataloğu...

        Giriş: 22.01.2026 - 18:14 Güncelleme: 22.01.2026 - 18:14
        ŞOK Market, ocak ayının son aktüel kataloğunu alışverişseverlerle buluşturdu. 22–27 Ocak 2026 tarihleri arasında geçerli olacak kampanya kapsamında, ev tekstilinden elektronik ürünlere, temizlik malzemelerinden gıdaya kadar birçok üründe indirimler başladı. Haftanın öne çıkan fırsatları arasında pijama takımları, yorgan ve nevresim setleri ile mutfak ürünleri yer alırken, kampanyalı fiyatlar bu hafta ŞOK raflarında tüketicileri bekliyor. İşte ayrıntılar...

