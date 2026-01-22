ŞOK Market, ocak ayının son aktüel kataloğunu alışverişseverlerle buluşturdu. 22–27 Ocak 2026 tarihleri arasında geçerli olacak kampanya kapsamında, ev tekstilinden elektronik ürünlere, temizlik malzemelerinden gıdaya kadar birçok üründe indirimler başladı. Haftanın öne çıkan fırsatları arasında pijama takımları, yorgan ve nevresim setleri ile mutfak ürünleri yer alırken, kampanyalı fiyatlar bu hafta ŞOK raflarında tüketicileri bekliyor. İşte ayrıntılar...