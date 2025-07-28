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        Haberler Bilgi Alışveriş ŞOK 30 Temmuz-5 Ağustos 2025 aktüel ürünler kataloğu: ŞOK aktüel ürünlerde neler var?

        ŞOK 30 Temmuz-5 Ağustos 2025 aktüel ürünler kataloğu: ŞOK aktüel ürünlerde neler var?

        ŞOK aktüel ürünler kataloğunun yeni indirimleri duyuruldu. Bu haftaki indirimler arasında kedi su çeşmesi 599 TL, akıllı hayvan besleyicisi 1,999 TL, otomatik kedi tuvaleti 9,299 T, kedi taşıma çantası 299 TL, kedi taşıma kutusu 199 TL, kedi tüy toplama tarağı 49,95 TL'den satışa çıkacak. İşte ŞOK 30 Temmuz-5 Ağustos 2025 aktüel ürünler kataloğunun tamamı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.07.2025 - 17:47 Güncelleme: 28.07.2025 - 17:47
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        ŞOK 30 Temmuz-5 Ağustos 2025 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Bu haftaki indirimler arasında kamp malzemeleri, gıda ve temizlik ürünleri yer aldı. İşte ŞOK indirim kataloğu

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