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ŞOK'a airfryer fritöz geliyor! 1-7 Mart 2023 ŞOK market aktüel ürünler kataloğu:

ŞOK aktüel kataloğu indirimli ürünler listesi gündemdeki yerini aldı. Çarşamba ve cumartesi günleri haftanın fırsatları yenileniyor. Bu hafta ŞOK 1-7 Mart 2023 kataloğunda küçük ev aletlerinden mutfak araç gereçlerine, teknolojik ürünlerden oyuncağa kadar pek çok farklı ürün raflardaki yerini alacak. İşte ŞOK market aktüel ürünler kataloğu...

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  • ŞOK'a airfryer fritöz geliyor! 1-7 Mart 2023 ŞOK aktüel ürünler kataloğu: Bu hafta ŞOK katalog indirimli ürünleri neler?

    ŞOK marketlerde bu hafta satışa çıkacak ürünler belli oldu. 1-7 Mart 2023 ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Alışverişseverler için ŞOK katalog indirimli ürünlerini bir araya getirdik. İşte 1-7 Mart 2023 ŞOK aktüel kataloğu... 

    ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

    Sleepy bebek bezi 139,90 TL

    Super size mascara 29,90 TL

    Rinso renkliler ve beyazlar 175 TL

    Mintax kireç önleyici 9,95 TL

    Elidor Saç Bakım Yağı Avokado Üzüm 59,90 TL

    Elidor Saç Güzelleştirici Krem 7 in 1 53,90 TL

    Domestos Dağ Esintisi 59,90 TL

    Emotion Deo Romance 63,50 TL
  • ŞOK'a airfryer fritöz geliyor! 1-7 Mart 2023 ŞOK aktüel ürünler kataloğu: Bu hafta ŞOK katalog indirimli ürünleri neler?

     

    Hoover 10 kg çamaşır makinesi 9599 TL

    Hoover 9 kg çamaşır makinesi 8899 TL

    Finlux Çamaşır makinesi 5 kg 6299

    Altus çift kapılı buzdolabı 9999 TL

    Finlux BM 320 S3 Programlı Bulaşık Makinesi 7499 TL
  • ŞOK'a airfryer fritöz geliyor! 1-7 Mart 2023 ŞOK aktüel ürünler kataloğu: Bu hafta ŞOK katalog indirimli ürünleri neler?

    Bernardo Katı Meyve Sıkacağı 649 TL

    Kiwi Krep ve PopCorn Makinesi 239,90 TL

    Paşabahçe Saklama Kabı Plastik Yeşil Kapak 99,95 TL

    Paşabahçe Elite Premium Borcam 119,95 TL

    Paşabahçe Villa Patisserie 79,95 TL

    Borcam Yuvarlak Tencere 79,95 TL

    Taşıyıcı Şehir Seti 119,90 TL
  • ŞOK'a airfryer fritöz geliyor! 1-7 Mart 2023 ŞOK aktüel ürünler kataloğu: Bu hafta ŞOK katalog indirimli ürünleri neler?

    Alpina Set 15 Siyah 4299 TL

    Alpina Set 13 Siyah 3699 TL

    Alpina 16 Beyaz Turbo Ankastre Set 4499 TL

    Elison Tel Sepetli Çok Amaçlı Mutfak Dolabı 829,90 TL

    280 CM Singy Aspiratör Modüllü Mutfak 6799 TL
  • ŞOK'a airfryer fritöz geliyor! 1-7 Mart 2023 ŞOK aktüel ürünler kataloğu: Bu hafta ŞOK katalog indirimli ürünleri neler?

    Everest EverBook 16GB 500SSD 15.6" FullHD 10999 TL

    Asus Taşınabilir Bilgisayar 8949 TL

    Logitech M190 Kablosuz Mouse Kozak Blue 199 TL

    Samsung Siyah Mikrodalga Fırın 2449 TL

    Veikk Grafik Tablet 989 TL

    Severin Toz Torbasız Süpürge 3399 TL

    Severin El Blender Seti 1349 TL

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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