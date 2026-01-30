ŞOK 31 Ocak-3 Şubat aktüel kataloğunda bu hafta neler var?
ŞOK Marketler, 31 Ocak–3 Şubat tarihleri arasında geçerli olacak yeni aktüel ürün kataloğunu müşterilerin beğenisine sundu. Ev elektroniğinden mutfak ürünlerine kadar geniş bir yelpazeye sahip katalogda bu hafta da dikkat çeken fırsatlar yer alıyor. Buhar makinesinden ankastre sete, elektrikli süpürgeden kahve makinelerine kadar birçok ürün sınırlı stoklarla raflarda olacak. İşte ŞOK 31 Ocak-3 Şubat aktüel kataloğu...
Giriş: 30.01.2026 - 17:34 Güncelleme: 30.01.2026 - 17:34
