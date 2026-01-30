ŞOK’un merakla beklenen 31 Ocak–3 Şubat aktüel katalogları yayımlandı. Her hafta yenilenen ürün çeşitliliğiyle dikkat çeken ŞOK’ta bu hafta özellikle ev aletleri ön plana çıkıyor. Kapsül ve filtre kahve makineleri, elektrikli süpürgeler ve ankastre setler başta olmak üzere pek çok ürün satışa sunulacak. İşte detaylar...