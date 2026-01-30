Habertürk
Habertürk
        Haberler Bilgi Alışveriş ŞOK'a buhar makinesi ve yürüyüş bandı geliyor! ŞOK 31 ocak aktüel kataloğu yayında: ŞOK 31 Ocak-3 Şubat aktüel kataloğu bu hafta neler var?

        ŞOK 31 Ocak-3 Şubat aktüel kataloğunda bu hafta neler var?

        ŞOK Marketler, 31 Ocak–3 Şubat tarihleri arasında geçerli olacak yeni aktüel ürün kataloğunu müşterilerin beğenisine sundu. Ev elektroniğinden mutfak ürünlerine kadar geniş bir yelpazeye sahip katalogda bu hafta da dikkat çeken fırsatlar yer alıyor. Buhar makinesinden ankastre sete, elektrikli süpürgeden kahve makinelerine kadar birçok ürün sınırlı stoklarla raflarda olacak. İşte ŞOK 31 Ocak-3 Şubat aktüel kataloğu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.01.2026 - 17:34 Güncelleme: 30.01.2026 - 17:34
        1

        ŞOK’un merakla beklenen 31 Ocak–3 Şubat aktüel katalogları yayımlandı. Her hafta yenilenen ürün çeşitliliğiyle dikkat çeken ŞOK’ta bu hafta özellikle ev aletleri ön plana çıkıyor. Kapsül ve filtre kahve makineleri, elektrikli süpürgeler ve ankastre setler başta olmak üzere pek çok ürün satışa sunulacak. İşte detaylar...

        2
        3
        4
        5
