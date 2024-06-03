ŞOK aktüel 4 Haziran 2024... ŞOK'ta her hafta farklı ürünler satışa çıkıyor. Bu hafta dikey süpürge, ıslak kuru epilatör, klima, televizyon, koltuk, güneş kremi gibi kişisel ve ev eşyaları geliyor. İşte, 4 Haziran ŞOK aktüel kataloğu ile indirimli ürünler...