ŞOK'ta bu hafta neler var? ŞOK 4 Haziran aktüel kataloğu
Her hafta ŞOK'ta farklı ürünler raflardaki yerini alıyor. 4 Haziran kataloğunda elektrikli süpürge, saç maşası, klima, koltuk ve ev tekstili gibi birbirinden farklı kategoride birçok ürün satışta. İşte, 4 Haziran ŞOK aktüel kataloğu ile indirimli ürünler...
ŞOK aktüel 4 Haziran 2024... ŞOK'ta her hafta farklı ürünler satışa çıkıyor. Bu hafta dikey süpürge, ıslak kuru epilatör, klima, televizyon, koltuk, güneş kremi gibi kişisel ve ev eşyaları geliyor. İşte, 4 Haziran ŞOK aktüel kataloğu ile indirimli ürünler...
Arzum dikey elektrikli süpürge 1.099 TL
Sinbo şarj edilebilir saç kesme makines, 449 TL
Sinbo şarjlı dikey süpürge 3.499 TL
Garnier Çocuk/Yetişkin Güneş Kremi fiyatı: 425 TL
Celenes bronzlaştırıcı güneş yağı spreyi: 195 TL
Nive Sun Koruma ve Nem Güneş Kremi spreyi fiyatı: 569 TL
Premium duvar tipi klima 31.999 TL
Philips saç kurutma makinesi 2.299 TL
Philips ıslak kuru epilatör 1.999 TL
Kagu köşe takımı puflu koyu gri 7.999 TL
Kagu corner 10.999 TL
Kagu ruby mutfak masa sandalye 3.599 TL
Laura yüz havlusu 159 TL
Etnik desen 5'li havlu seti 299 TL
Lux 2'li banyo havlu seti 279 TL
Permolit iç cephe boyası 379 TL
Klipsli mop 199 TL
Kadın pijama takımı 229 TL
Kadın şort 29,95 TL