ŞOK aktüel ürünler 28 Ocak- 3 Şubat 2026 indirim listesi! ŞOK indirimli ürünler kataloğunda bu hafta neler var?
ŞOK aktüel ürünler kataloğu indirim listesi yayınlandı. 28 Ocak'tan itibaren beyaz peynir, sürülebilir çikolata, pasta tabanı, ketçap, bal, bulgur ŞOK aktüel indirimlerinde yer alacak. Öte yandan halı yıkama makinesi, yoğurma makinesi, ütü ve dikey elektrikli süpürge alıcılarını bekliyor. Aktüel kataloğu 3 Şubat'a kadar geçerli indirimleri sundu. İşte ŞOK aktüel ürünler kataloğu indirimlerinin tamamı
Giriş: 27.01.2026 - 09:31 Güncelleme: 28.01.2026 - 09:27
