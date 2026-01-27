Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Alışveriş ŞOK aktüel ürünler 28 Ocak- 3 Şubat 2026: ŞOK indirimli ürünler kataloğunda bu hafta neler var?

        ŞOK aktüel ürünler 28 Ocak- 3 Şubat 2026: ŞOK indirimli ürünler kataloğunda bu hafta neler var?

        ŞOK aktüel ürünler kataloğu indirim listesi yayınlandı. 28 Ocak'tan itibaren beyaz peynir, sürülebilir çikolata, pasta tabanı, ketçap, bal, bulgur ŞOK aktüel indirimlerinde yer alacak. Öte yandan halı yıkama makinesi, yoğurma makinesi, ütü ve dikey elektrikli süpürge alıcılarını bekliyor. Aktüel kataloğu 3 Şubat'a kadar geçerli indirimleri sundu. İşte ŞOK aktüel ürünler kataloğu indirimlerinin tamamı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.01.2026 - 09:31 Güncelleme: 27.01.2026 - 09:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        ŞOK aktüel ürünler 28 Ocak- 3 Şubat 2026 indirimleri belli oldu. Bu hafta ŞOK’ta birbirinden farklı ürünler indirimde yer alıyor. Peki, ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler, hangi indirimler var?

        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        10
        11
        12
        13
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kar ve tipinin içinde... Tam 348 kilo buldular!
        Kar ve tipinin içinde... Tam 348 kilo buldular!
        ABD'de "tarihi" kar fırtınası sürüyor!
        ABD'de "tarihi" kar fırtınası sürüyor!
        "Param ve sigaram yok" dedi... Av tüfeğiyle vurdular!
        "Param ve sigaram yok" dedi... Av tüfeğiyle vurdular!
        "Bu takımda hiç umut yok!"
        "Bu takımda hiç umut yok!"
        Üvey babayı öldüren darp ve kriz!
        Üvey babayı öldüren darp ve kriz!
        Bu bölgeler için sağanak ve kar uyarısı
        Bu bölgeler için sağanak ve kar uyarısı
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        Neden bütün uçaklar beyazdır?
        Neden bütün uçaklar beyazdır?
        Borsa rekorun da rekorunu kırdı
        Borsa rekorun da rekorunu kırdı
        Bir şehrin son günü nasıl geçti?
        Bir şehrin son günü nasıl geçti?
        ABD Başkanı: İran anlaşma yapmak istiyor
        ABD Başkanı: İran anlaşma yapmak istiyor
        Borçlu yatırımcıya prim teşviki yok
        Borçlu yatırımcıya prim teşviki yok
        "Trump Minnesota'daki kaosun bitmesini istiyor"
        "Trump Minnesota'daki kaosun bitmesini istiyor"
        AI uygulamalarında halüsinasyon krizi!
        AI uygulamalarında halüsinasyon krizi!
        Davos'a 'yeni dünya düzeni' damgası
        Davos'a 'yeni dünya düzeni' damgası
        Neden sadece 4 kan grubu var?
        Neden sadece 4 kan grubu var?
        Rafa Silva ilk maçında yuhalandı!
        Rafa Silva ilk maçında yuhalandı!
        Polise hakaret edip "Bulabiliyorsanız bulun" demişti!
        Polise hakaret edip "Bulabiliyorsanız bulun" demişti!
        AK Parti'ye katılan 4 belediye başkanına rozet taktı
        AK Parti'ye katılan 4 belediye başkanına rozet taktı
        Annesinin cenazesinde kardeşini vurdu!
        Annesinin cenazesinde kardeşini vurdu!