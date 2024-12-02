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        Haberler Bilgi Alışveriş ŞOK aktüel ürünler kataloğu: 27 Kasım- 3 Aralık ŞOK aktüel ürünler indirimli tam liste

        ŞOK aktüel ürünler kataloğu: 27 Kasım- 3 Aralık ŞOK aktüel ürünler indirimli tam liste

        ŞOK aktüel ürünler kataloğu 27 Kasım-3 Aralık indirimli listesi yayınlandı. ŞOK bu hafta indirimli gıda ürünlerinin yanı sıra ev eşyaları, teknolojik cihazlar ve giyim ürünleri satılıyor. Öte yandan kahve makinesi 1.299 TL iken çay makinesi 1.399 TL'den satışa çıktı. İşte 27 Kasım- 3 Aralık ŞOK aktüel ürünler indirimli tam liste

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.12.2024 - 09:45 Güncelleme: 02.12.2024 - 09:45
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        ŞOK aktüel ürünler indirimli listesi belli oldu. 27 Kasım’dan itibaren dolap, ayakkabılık, terlik, çay ve kahve makinesi indirimli olacak. İşte ŞOK aktüel ürünler kataloğu

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