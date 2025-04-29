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        Haberler Bilgi Alışveriş ŞOK aktüel ürünler kataloğu 30 Nisan- 6 Mayıs 2025: ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?

        ŞOK aktüel ürünler kataloğu 30 Nisan- 6 Mayıs 2025: ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?

        Yeni haftanın ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 30 Nisan- 6 Mayıs aktüel ürünler kataloğunda nevresim seti, halı ve koltuk yıkama makinesi, bornoz seti, banyo paspas seti indirimde olacak. Çarşamba gününden itibaren başlayacak olan ŞOK market indirimleri aktüel ürün, temel tüketim, kişisel bakım gibi kategorilerde haftalık indirimlerini ortaya koyuyor. Peki ŞOK aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var, hangi ürünler indirimli olacak? İşte ŞOK indirimlerinin tamamı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.04.2025 - 10:15 Güncelleme: 29.04.2025 - 10:15
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        ŞOK aktüel ürünler kataloğu indirimleri bu hafta dopdolu. 30 Nisan-6 Mayıs ŞOK aktüel ürünlerinde Mis Lor Peyniri 500 g 35,50 TL, Mis Ayran Tam Yağlı 1,5 L 37 TL, Sütaş Tam Yağlı Beyaz Peynir 500 g 99 TL, Tuzlu Kabuklu Fıstık kg 79,90 TL, Çaykur Rize Turist Çayı 1000 g 199 TL’den satışa çıkıyor. İhtiyaçlarına yönelik alışveriş yapmak isteyenler ŞOK kataloğunun tamamına ulaşmaya çalışıyor. İşte ŞOK aktüel ürünler kataloğu tam liste

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        ŞOK 30 NİSAN- 6 MAYIS 2025 AKTÜEL KATALOĞU

        Mis Lor Peyniri 500 g 35,50 TL

        Mis Ayran Tam Yağlı 1,5 L 37 TL

        Sütaş Tam Yağlı Beyaz Peynir 500 g 99 TL

        Tuzlu Kabuklu Fıstık kg 79,90 TL

        Çaykur Rize Turist Çayı 1000 g 199 TL

        Erpiliç/Lezita/ Keskinoğlu/Gedik/ Banvit Piliç Acılı Kebap 400 g 47,50 TL

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        Magnum Mini Dondurma Çeşitleri 345 - 360 ml 199 TL

        Eti Cin Tek Lokmalık Portakallı 3’lü 342 g 45 TL

        Çift Kişilik Pike Seti 499 TL

        Çift Kişilik Ranforce Nevresim Seti 449 TL

        Visco Dolgulu Yastık 199 TL

        Bornoz Seti 499 TL

        Dantelli Bralet 100 TL

        Kadın Viskon Pijama Takımı Dantel Detaylı 349 TL

        Emboss Banyo Paspas Seti 2’li 269 TL

        Halı Koltuk Yıkama Makinesi 2.999 TL

        7 Parça Tencere Seti 1.999 TL

        Makarna Tabağı 89,95 TL

        Seramik Baharatlık & Saklama Kabı 89,95 TL

        Aile Boy Çaydanlık 699 TL

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        Anadolu Mutfağı Baldo Pirinç 1 kg 67,90 TL

        Pekfood Peynirli Susamlı Çıtır Börek 400 g 87,50 TL

        Ülker Yaş Pasta 395 g 245 TL

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