        ŞOK aktüel ürünler kataloğu: 7-13 Ocak 2026 ŞOK aktüel indirimli ürünler kataloğunda neler var?

        ŞOK aktüel ürünler kataloğu indirimleri Çarşamba gününden itibaren başlıyor. 7 Ocak'tan itibaren nkastre fırın, davlumbaz ve ocak setleri, ısıtıcılar, buharlı temizlik makineleri, Paşabahçe ürünleri, saklama kapları, halı ve banyo aksesuarları öne çıkan ürünler arasında. İşte, ŞOK aktüel indirim listesi

        Giriş: 06.01.2026 - 13:33 Güncelleme: 06.01.2026 - 13:33
        1

        ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 7-13 Ocak tarihleri arasında Alpina turbo fanlı ankastre set siyah 8,499 TL, Piranha leopar desenli kulaklık 399 TL, Piranha kablosuz kulak içi kulaklık 399 TL, Kiwi döner başlıklı diş fırçası 349 TL’den satışa çıkacak. İşte, ŞOK indirimli ürünler kataloğu

        2

        ŞOK AKTÜEL 7-13 OCAK 2026 KATALOĞU

        Alpina turbo fanlı ankastre set siyah 8,499 TL

        Piranha leopar desenli kulaklık 399 TL

        Piranha kablosuz kulak içi kulaklık 399 TL

        Kiwi döner başlıklı diş fırçası 349 TL

        3

        Powertec ense, sakal, vücut kılı kesme makinesi 199 TL

        Altus mikrodalga fırın 2,999 TL

        Şamdan termostatlı yuvarlak fırın 1,699 TL

        Kreuzer buharlı kırışık giderici 899 TL

        Şamdan quartz ısıtıcı 1,199 TL

        Sinbo quartz ısıtıcı 499 TL

        Pirantech buharlı temizlik makinesi 4,599 TL

        4
        5
        6
        7
        8
        9
