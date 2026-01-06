ŞOK aktüel ürünler kataloğu: 7-13 Ocak 2026 ŞOK aktüel indirimli ürünler kataloğunda neler var?
ŞOK aktüel ürünler kataloğu indirimleri Çarşamba gününden itibaren başlıyor. 7 Ocak'tan itibaren nkastre fırın, davlumbaz ve ocak setleri, ısıtıcılar, buharlı temizlik makineleri, Paşabahçe ürünleri, saklama kapları, halı ve banyo aksesuarları öne çıkan ürünler arasında. İşte, ŞOK aktüel indirim listesi
ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 7-13 Ocak tarihleri arasında Alpina turbo fanlı ankastre set siyah 8,499 TL, Piranha leopar desenli kulaklık 399 TL, Piranha kablosuz kulak içi kulaklık 399 TL, Kiwi döner başlıklı diş fırçası 349 TL’den satışa çıkacak. İşte, ŞOK indirimli ürünler kataloğu
ŞOK AKTÜEL 7-13 OCAK 2026 KATALOĞU
Alpina turbo fanlı ankastre set siyah 8,499 TL
Piranha leopar desenli kulaklık 399 TL
Piranha kablosuz kulak içi kulaklık 399 TL
Kiwi döner başlıklı diş fırçası 349 TL
Powertec ense, sakal, vücut kılı kesme makinesi 199 TL
Altus mikrodalga fırın 2,999 TL
Şamdan termostatlı yuvarlak fırın 1,699 TL
Kreuzer buharlı kırışık giderici 899 TL
Şamdan quartz ısıtıcı 1,199 TL
Sinbo quartz ısıtıcı 499 TL
Pirantech buharlı temizlik makinesi 4,599 TL