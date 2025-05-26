ŞOK aktüel ürünler kataloğu: Güneş kremleri indirimde! 28 Mayıs- 10 Haziran ŞOK aktüel ürünler kataloğu
Yeni haftanın ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 28 Mayıs-10 Haziran tarihleri arasında kamp malzemeleri, güneş kremleri, piknik malzemeleri, tekstil ürünleri indirimde olacak. İhtiyaçlarına yönelik alışveriş yapmak isteyenler ŞOK indirimlerini inceliyor. 28 Mayıs'tan itibaren ŞOK aktüel ürünler kataloğu dopdolu. Peki ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte 28 Mayıs- 10 Haziran ŞOK aktüel ürünler kataloğu indirimli listesi
ŞOK aktüel ürünler kataloğu indirimli liste yayınlandı. Her hafta birbirinden farklı ürünleri indirime giren markette bu hafta Pilsan akülü arabadan termos çeşitlerine, plaj havlularından güneş kremlerine kadar pek çok ürün var. İşte ŞOK aktüel ürünler kataloğu
ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 28 MAYIS- 10 HAZİRAN 2025
Orcamp Kamp Tipi Portatif Ocak 999 TL
Orcamp Termos 1.290 TL
Kamp Baltası 279 TL
60'lık Lüks Mangal 399 TL
Aygaz Kamp Tipi Portatif Ocak 1.190 TL
Plaj/Piknik Sandalyesi 499 TL
Orcamp Kamp Tipi Portatif Ocak 999 TL
Orcamp Termos 1.290 TL
Kamp Baltası 279 TL
60'lık Lüks Mangal 399 TL
Aygaz Kamp Tipi Portatif Ocak 1.190 TL
Plaj/Piknik Sandalyesi 499 TL