ŞOK ülkemizin en büyük market zincirlerinden bir tanesidir. Ülkemizde yayılmaya başlayan ve gün geçtikçe yayılım hızının arttığı koranavirüs sebebi ile ŞOK çalışma saatlerinde değişiklik meydana gelmiştir. Vatandaşlar ŞOK ne zaman açıldığını ve kapandığını araştırmaya başladı. ŞOK koranavirüs sebebi ile artık 10:00 da açılacak ve akşam saat 20:00 de kapatılacaktır. ŞOK hafta sonu da hizmet vermeye devam edecektir. Korana virüs sebebi ile hijyene daha çok dikkat edilecek, müşterilerin ve çalışanlarına arsında en az 1 metre mesafe bulunacaktır. Aynı zamanda çalışanların eldiven ve maske kullanması zorunlu hale getirilmiştir. ŞOK marketin içerisinde bulunan sebzeler, meyveler ve ekmekler poşet içerisinde bulunacaktır.

ŞOK Saat Kaçta Açılıyor?

ŞOK marketlerin açılış saati koranavirüsün ülkemizde baş göstermesi ile değişiklik göstermiştir. Şok sabah 10:00 da açılacaktır.

ŞOK Saat Kaçta Kapanır?

ŞOK kapanış saati ise korana virüs sebebi ile geriye alınarak tedbirler en üst seviyeye tutulmaktadır. Şokun kapanış saati 20:00 de son bulacaktır.

ŞOK Hafta sonu Açık mı?

ŞOK hafta sonu da hizmet vermeye devam edecektir. Hafta içi açılış ve kapanış saatleri hafta sonu da uygulanacaktır.

ŞOK Çalışma Saatleri 2020

Ülkemizde meydana gelen korana virüs sebebi ile şok maşrketlerin çalışma saatlerinde zorunlu değişiklikler meydana gelmiştir. Bunun sebebi ise korana virüsün yayılmasını engellemek ve sağlığı korumaktır. Şokun çalışma saatleri 10:00 – 20:00 saatleri arasında olacaktır. Bu süre içerisinde markete çok fazla kişi alınmayacak ve sosyal mesafe korunacaktır. Çalışanların ellerinde eldiven bulunacak ve mutlaka maske takacaklardır.