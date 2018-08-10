Buna paralel olarak Şok Marketler 2. çeyrekte net satışlarını yüzde 33 oranında arttırarak 2,9 milyar liraya çıkardı ve böylece şirketin ilk yarı yıl toplam satışları yüzde 34'lük artışla 5,5 milyar TL'ye ulaşmış oldu.



Şirket Faiz Amortisman Vergi Öncesi Karını (FAVÖK) geçen yılın ikinci çeyreğine göre yüzde 49 oranında arttırarak 138 milyon liraya yükseltti ve böylece yılın ilk yarısında FAVÖK'ünü yüzde 46 artırarak 227 milyon TL'ye çıkardı.

Şok Marketler'in, finansal borçlarındaki azalma da halka arz gelirlerinin verimli kullanıldığına ve bilançosunun güçlendiğine işaret ediyor.

"BİLANÇOMUZU ÇOK DAHA GÜÇLÜ BİR HALE GETİRDİK"

Verileri değerlendiren Şok Marketler Üst Yöneticisi (CEO) Uğur Demirel, mayısta son 10 yılın en büyük halka arzlarından birini gerçekleştirdkelrni anımsatarak, şu ifadeleri kullandı:

"Halka arzımızda yatırımcılarımıza verdiğimiz sözleri yerine getirmenin gururunu yaşıyoruz. Halka arz sonrası ikinci bilanço dönemimizde çok daha sağlam neticeler ile yatırımcılarımızın karşısına çıktık.



Yılın ilk yarısında 632 mağaza açarak ve mevcut mağazalarımızın satış performansını arttırarak gıda perakende sektörünün en hızlı büyüyen oyuncularından biri olma özelliğini sürdürüyoruz. Bunun yanı sıra aynı dönemde FAVÖK karlılığımızı yüzde 46 arttırarak satış büyümemizin üstünde bir performans gösterdik. Halka arzdan elde ettiğimiz gelirlerle finansal borçluluğumuzu minimize ederek bilançomuzu çok daha güçlü bir hale getirdik. Önümüzdeki dönemde de bu güçlü performansımızı devam ettirerek hissedarlarımıza ve paydaşlarımıza değer yaratmayı hedefliyoruz."





GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ