Türkiye'nin en büyük market zincirleri arasında yer alan Şok'un açılış ve kapanış saatleri pek çok vatandaş tarafından araştırılıyor.

ŞOK MESAİ SAATLERİ

Şok çalışma saatleri hafta içi her gün sabah 09.00’da başlamaktadır. Akşam kapanış saati olan 21.00’a kadar kesintisiz hizmet vermeye devam eder. Şok'ta öğle molası yoktur. Sadece Cuma günleri Cuma namazı nedeni ile 1 saatlik ara verilmektedir.

Şok marketler; hafta sonlarında, resmi tatil günlerinde ve dini bayramlarda hizmet vermeye devam eder.

ŞOK ADRES VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

Şok merkez binası Kısıklı Mahallesi Hanımseti Sokak No:35 B/1 Üsküdar/İstanbul adresinde bulunuyor.

Şok merkez şubeye 0850 221 11 00 numaralı telefon aracılığıyla, müşteri iletişim merkezine ise 0212 576 33 00 numarasıyla erişebilirsiniz.