Sokağa atılan Karamel Fransa'dan sahiplenildi

"İLK HALİYLE ŞU ANDAKİ HALİ ARASINDA ÇOK FARK VAR"

Göktürk'teki kliniği işleten ve Karamel'in tedavisini üstlenen Dr. Himmet Ekici, Karamel'in tedavi edildikçe çok hızlı bir şekilde psikolojisinin düzeldiğine ve neşelendiğine dikkat çekerek "İlk geldiğindeki hali ile şu andaki hali arasında sağlık açısından da çok fark var. Deri ve tüy bozuklukları, gözlerde ve ağızda akıntılar vardı. Tabi bakımı yapılmamış ve ilgilenilmemiş bir köpeğin tüm sağlık sorunları Karamel için de mevcuttu" dedi.