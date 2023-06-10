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Sokağa atılan Karamel Fransa'dan sahiplenildi

Beylikdüzü ilçesinde hayvanseverlerin metrobüs girişinde tepkisiz ve üzgün bir halde bulup tedavi ettirdiği Karamel adlı köpeğe, Fransa'dan talip çıktı. Sağlığı düzelen ve gün geçtikçe neşesi yerine geldiği belirtilen Karamel, hayvanseverlerin çabaları sayesinde 13 Haziran'da Paris'e gidiyor

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DHA

  • Beylikdüzü'nde metrobüs girişinde üzgün halleriyle dikkat çeken ve yemek yemeyen Karamel adlı köpeğin görüntüleri hayvanseverler tarafından mayıs ayında sosyal medyada paylaşıldı.
  • Metrobüs girişinde bulunmuş, depresyona girmişti... Karamel Paris yolcusu!

    DHA'nın haberine göre Fransa'nın başkenti Paris'ten bir hayvansever, Karamel'i sahiplenmeye karar verdi. Twitter'da Badiko adlı hesabın sahibi Bengü Ayyıldız, Karamel'in bulunma ve sahiplenilme sürecini şöyle anlattı:
  • Metrobüs girişinde bulunmuş, depresyona girmişti... Karamel Paris yolcusu!

    "Karamel'in metrobüs girişinde üzgün üzgün yatışını bir hayvansever fark etmiş. Beni etiketlemişler 'yardım et bir şeyler yapalım diye' ancak görmemişim. Sonra Karamel'i sahiplenmek isteyen Şirin Hanım 'Ben Fransa'dayım, Karamel'i sahiplenmek istiyorum. Lütfen biri bana yardım etsin, uzaktayım' diye beni etiketlemiş. 
  • Metrobüs girişinde bulunmuş, depresyona girmişti... Karamel Paris yolcusu!

    Onu görünce ben de hemen Şirin Hanım ile irtibata geçtim. Hemen kliniğe alalım, işlemlerine başlayalım ve annesine gönderelim istedim. Sağ olsunlar hayvanseverler, gece aradılar ama bulamadılar sonra sabah tekrar gittiler ve buldular."
  • Metrobüs girişinde bulunmuş, depresyona girmişti... Karamel Paris yolcusu!

    TEDAVİSİ YAKLAŞIK 20 BİN LİRA TUTTU

    Karamel'i Göktürk mahallesindeki veteriner kliniğine getirerek tedavisini üstlenen Bengü Ayyıldız, tüm masrafların yaklaşık 20 bin TL olduğunu ve bu maliyetin kendisi tarafından karşıladığını belirtti. 
  • Metrobüs girişinde bulunmuş, depresyona girmişti... Karamel Paris yolcusu!

    Ayyıldız, sosyal medyadaki hesaplardan diğer gönüllülerle birlikte iletişim halinde olduklarını ve tamamen bir gönüllük çabasıyla sokak hayvanlarına yardım ettiklerini ifade etti. Karamel'in evcil bir hayvan olduğunu ve sokağa atıldığını vurgulayan Ayyıldız, tedavi edildikçe ve ilgilenildikçe köpeğin psikolojinin giderek çok daha iyi duruma geldiğini kaydetti.
  • Metrobüs girişinde bulunmuş, depresyona girmişti... Karamel Paris yolcusu!

    "İLK HALİYLE ŞU ANDAKİ HALİ ARASINDA ÇOK FARK VAR"

    Göktürk'teki kliniği işleten ve Karamel'in tedavisini üstlenen Dr. Himmet Ekici, Karamel'in tedavi edildikçe çok hızlı bir şekilde psikolojisinin düzeldiğine ve neşelendiğine dikkat çekerek "İlk geldiğindeki hali ile şu andaki hali arasında sağlık açısından da çok fark var. Deri ve tüy bozuklukları, gözlerde ve ağızda akıntılar vardı. Tabi bakımı yapılmamış ve ilgilenilmemiş bir köpeğin tüm sağlık sorunları Karamel için de mevcuttu" dedi.
  • Metrobüs girişinde bulunmuş, depresyona girmişti... Karamel Paris yolcusu!

    SOKAĞA ATILAN HAYVANLAR KORKUDAN NE YAPACAKLARINI ŞAŞIRIYOR

    Sokağa atılan evcil hayvanların ve sokakta yaşayan hayvanların, dışarıdan gelen saldırılardan zamanla kendilerini korumak için saldırgan olduğunu vurgulayan Dr. Ekici "Yıllarca evde yaşamış olan bir köpek, ne kadar içgüdüyle hareket ederse etsin evden ayrıldıktan sonra ne yapacağını şaşırır. Her zaman bir depresif hale bürünme durumu başlar.
  • Metrobüs girişinde bulunmuş, depresyona girmişti... Karamel Paris yolcusu!

    En önemlisi, ilk başlayan olay tedirginlik ve korku olduğu için belli bir zaman sonra tepki göstermeye başlar. Evden atılmış köpekler, kendilerini korumak zorunda. Gerginlik zaman içinde saldırganlığa dönüşüyor bu da insanlar tarafından onlara daha kötü davranılmasıyla sonuçlanıyor. Ve gitgide psikolojileri bozularak bir şekilde hayatlarına devam ediyorlar" ifadelerini kullandı.
  • Metrobüs girişinde bulunmuş, depresyona girmişti... Karamel Paris yolcusu!

    ŞİDDETLE KARŞILAŞINCA YA KAÇACAK YA ISIRACAK

    Dr. Ekici hayvanların zarar geleceğini hissettiğinde iki seçenekleri olduğunu, bunların da ya kaçmak ya da ısırmak olduğunu vurgulayarak "Kaçamazsa mecburen ısırmak zorunda, bu onun doğasıdır. Isırma kısmı başlarsa onu da çabuk öğreneceği için kendisini korumak için bunu sürekli devam ettirecek" dedi.

     

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