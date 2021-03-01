Koronavirüs önlemleri tüm hızıyla devam ederken tüm yurtta gözler 1 Mart tarihine çevrildi. Yurt genelindeki milyonlarca vatandaşımız; koronavirüs önlemlerinin 1 Mart günü kalkıp kalkmayacağına ilişkin araştırmalar yapıyor. İşte son durum...



SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKIYOR MU?



Sokağa çıkma yasakları ile ilgili karar bugün Kabine toplantısı sonrası şekillenecek. Yol haritası kapsamında sokağa çıkma sınırlamaları, hafta sonu uygulamasından başlayarak illerdeki risk durumu dikkate alınarak aşamalı şekilde kaldırılacak.

YASAKLARLA İLGİLİ CUMHURBAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Erdoğan en son yaptığı açıklamada şöyle konuşmuştu:

"Restoran, kafe, kıraathane ve benzeri esnafımızı rahatlatacak adımların yol haritası önümüzdeki günlerde açıklanacaktır. Hafta sonu uygulamasından başlayarak sokağa çıkma sınırlamasını illerde vaka, aşılama ve diğer kriterlere göre aşamalı şekilde kaldırıyoruz. İllerimizi vaka, aşı oranları gibi kriterlere göre düşük, orta, yüksek, çok yüksek riskli olarak sınıflandıracağız. Normalleşme takvimini de buna göre yürüteceğiz. Biraz daha sabrederek, biraz daha fedakarlık yaparak bu musibeti tehdit olmaktan çıkartabilecek bir yerde duruyoruz."

KARAR VALİLİKLERDE OLACAK!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Normalleşme adımlarını titizlikle çalışıyoruz. Yerinde karar dönemi ile kademeli normalleşeceğiz. 1 Mart itibariyle süreç belirlenen kriterler çerçevesinde dört risk seviyesinde Valilerimizin başkanlığındaki il hıfzıssıha kurullarımızla başlayacak" dedi.