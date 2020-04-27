Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor? Son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından takip edilmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısında sosyal medyada sıkça konuşulan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili açıklama yapması belirleniyor. Peki, sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma yasağı genelgesi ile ilgili detaylar haberimizde...

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

3 günlük sokağa çıkma yasağı ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan henüz açıklama gelmedi. Detaylar paylaşıldıkça haber sayfamızda da yer alacaktır.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GENELEGESİ YAYINLANDI MI?

Sokağa çıkma yasağı tarihlerinin belirlenmesinin ardından İçişleri Bakanlığı tarafından konuyla ilgili genelge yayınlanacaktır.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI CEZASI NEDİR?

Kolluk kuvvetleri önce sokakta bulunan yaşlı vatandaşları evlerine dönmeleri konusunda uyaracak ve ihtiyaç olursa yardım da edecek. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamasına göre, güvenlik güçlerinin ikazına rağmen sokakta bulunmaya devam edenlere 3186 TL para cezası kesilecek.

Para cezasına rağmen evine dönmeyenlere;

Türk Ceza Kanunu’nun Bulaşıcı Hastalıklara ilişkin Tedbirlere Aykırı Davranma başlıklı 195. maddesinde yer alan ”Yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi iki aydan bir yıla hapis cezası ile cezalandırılır” hükmü uyarınca, işlem başlatılacak.