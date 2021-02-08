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Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Bakanlıktan açıklama geldi mi? Son durum

Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Soruları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınacak olan yeni kararlar bekleniyor. Peki, yetkililerden açıklama geldi mi? İşte sokağa çıkma yasağı ile ilgili ayrıntılar...

Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Bakanlıktan açıklama geldi mi? Son durum

Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Soruları merak konusu oldu. Korona virüs tedbirleri kapsamında hafta için akşam saat 21.00'dan sonra hafta sonu da tüm gün getirilen sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başlamıştı. Yasağın korona virüs vaka sayılarında düşüş sağlamasının ardından yasakların ne zaman biteceği, kafe ve restoranların ne zaman açılacağı merak konusu oldu. Konuyla ilgili son açıklamalar haberimizde...

HAFTA İÇİ VE HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ

İçişleri Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği son Sokağa Çıkma Kısıtlamaları konulu genelge kapsamında, yeni bir karar alınıncaya kadar hafta içi saat 21.00-05.00, hafta sonu cuma 21.00'den pazartesi 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı biliniyor. Buna göre; 8 Şubat saat 05.00'da 56 saatlik sokağa çıkma yasağı bitecek.

YASAKLAR KALKTI MI?

Korona virüs yasakları ile ilgili sadece okullarda değişiklik yapıldı. Diğer korona virüs yasakları uygulanmaya devam edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Vaka sayılarındaki iyileşmeye paralel olarak 1 Mart'tan itibaren il bazında eğitim öğretimin kademeli başlaması için çalışmalar yürütülecek. Vakaların belirli sayısının altına düşmesiyle esnafımıza yönelik kısıtlamaların kademeli gevşetilmesi takvimini başlatmayı planlıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Köy okullarında 15 Şubatta eğitim öğretimin başlamasını kararlaştırdık." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "8. ve 12. sınıflar ile ilkokul ve özel eğitim öğretim kurumlarında eğitimin 1 Mart'ta başlaması için çalışma yapılacak." açıklamasında bulundu.

YASAKLAR NE ZAMAN KALKACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kısıtlamalarla ilgili kabine toplantısını işaret etti. Erdoğan, "Kabine toplantısından sonra varsa böyle bir durum açıklarız" ifadesini kullandı. Erdoğan, kabine toplantısında bu konunun ele alınacağının sinyalini vermiş oldu.

- Korona virüs salgının seyrine bağlı olarak, kuralların değiştirilmesine ilişkin seçenekler tartışılıyor.

- Öncelikli olarak sokağa çıkma yasağına ilişkin saatlerin daraltılabileceği konuşuluyor. Cumartesi-pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarının gündüz için kaldırılması da yeni planlamada söz konusu olabilecek.

- Hafta içi kısıtlamalarının saatlerinin de 21.00'den 23.00'e çekilebileceği belirtiliyor.

- Bir süre sonra Sağlık Bakanlığı hastanelerinde, normal hasta kabul edilebileceği, ertelenen ameliyatlar ve tedavilere de yeniden başlanabileceği ifade ediliyor.

HES KODU DÜZENLEMESİ

- Mart ayından itibaren okulların ikinci yarı yılında yüz yüze eğitime geçmesi de tartışılan konular arasında.

- Lokanta ve kafelerin belli kurallarla açılabileceği, buralara HES koduyla girilmesine ilişkin yeni düzenlemeler yapılabileceği öne sürülüyor.

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