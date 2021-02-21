Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem
ABONE OL

Sokağa çıkma yasağı ne zaman, saat kaçta bitiyor? - Hafta sonu Kısıtlaması kaçta bitecek?

Koronavirüs salgını nedeniyle yurt genelinde sokağa çıkma kısıtlamaları devam ediyor. Milyonlarca vatandaşımız ise hafta sonu kısıtlamasının ne zaman, saat kaçta biteceğine ilişkin aramalar yapıyor. İşte konuyla ilgili tüm merak edilenler...

Sokağa çıkma yasağı ne zaman, saat kaçta bitiyor? - Hafta sonu Kısıtlaması kaçta bitecek?

Koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanan hafta sonu kısıtlamaları nedeniyle vatandaşlar, söz konusu yasakların ne zaman biteceğini merak ediyor. Konuya ilişkin özellikle aşı gelişmeleri sonrası umutların artması nedeniyle gözler Bakanlar Kurulu'na çevrilmiş durumda. Peki hafta sonu kısıtlamaları bitiş tarihi açıklandı mı?

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTİYOR?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan yeni korona virüs tedbirlerinin yer aldığı genelgeye göre, 1 Aralık 2020 tarihinden itibaren hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Yeni bir karar alınıncaya kadar hafta içi 21.00-05.00 arası, hafta sonu cuma 21.00'den pazartesi 05.00’e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Sokağa çıkma kısıtlaması olan günlerde genelgede belirtilen zorunlu haller dışında şehirlerarası seyahatler toplu ulaşım araçlarıyla yapılabilecek.

HAFTA SONU MARKETLER, FIRINLAR, RESTORANLAR AÇIK MI?

Kısıtlama kapsamında hafta içi ve hafta sonu ekmek üretilen fırın/unlu mamul ruhsatlı iş yerleriyle bu iş yerlerinin ekmek satan bayileri açık olacak. Lokanta ve restoranlar cumartesi ve pazar günleri 10.00-20.00 arasında sadece paket servis şeklinde hizmet verebilecek. Sokağa çıkma kısıtlamasına uyulabilmesi için istisna dışındaki tüm iş yerleri hafta içi 20.00’de kapanacak.

Sokağa çıkma kısıtlaması getirilen süre ve günlerde 65 yaş ve üzerindekilerin temel ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Birimleri aracılığıyla karşılanacak. Kısıtlama olan gün ve saatlerde zorunlu hallerde özel araçla şehirlerarası seyahat izne tabi olacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

ALÇAKLAR| Son dakika: Şehit mezarlarına alçak saldırı! - Haberler
GÜNDEMŞehit mezarlarına alçak saldırı!
Liseler ne zaman açılacak, 1 Mart'ta yüz yüze eğitim başlıyor mu? - Meslek Liseleri, Anadolu Liseleri açılacak
GÜNDEM1 Mart'ta Liseler açılacak mı?
Altun, PKK'nın sivil katliamlarına yönelik video paylaştı
GÜNDEMAltun'dan terör örgütünün sivil katliam videosu
Yüreğimiz yanmıştı! Son dakika: Bakan Kurum'dan Rıza Bey Apartmanı açıklaması
GÜNDEMBakan Kurum: Rıza Bey Apartmanı yeşil alan olacak
Son dakika: Sokakta yürüyen genç kıza pitbull saldırdı! - VİDEO
GÜNDEMSokakta yürüyen genç kıza pitbull saldırdı!
Yüz yüze sınavlar iptal mi? Son dakika Bakan Selçuk'tan flaş açıklama
GÜNDEMYüz yüze sınavlar iptal mi?
Yüz yüze sınavlar yapılacak mı? Bakan Selçuk'tan son dakika açıklaması
GÜNDEMBakan Selçuk'tan sınavlarla ilgili açıklama
Minibüs faciası... Son dakika: 3 kişi zehirlenip öldü! Biri çocuk
GÜNDEMMinibüste facia: 3 ölü!
Hayvanseverler ve futbolseverlerin gözü bu hafta Meclis'te
GÜNDEMHayvanseverler ve futbolseverlerin gözü Meclis'te
Açık Öğretim Fakülteleri sınav tarihlerini açıklandı! ATA AÖF, AUZEF, AÖF 2020 - 2021 bahar sınav takvimi
GÜNDEMAÖF 2020 - 2021 sınav takvimi