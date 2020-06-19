Sokağa çıkma yasağı ne zaman? Sokağa çıkma yasağı saat kaçta bitiyor? Soruları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Liseye Geçiş Sınavı'nın 20 Haziran Cumartesi günü olması sebebiyle Bakan Koca kısıtlama olacağını duyurdu. İşte, sokağa çıkma yasağı ile ilgili detaylar...



SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından “LGS ve YKS günlerinde sağlanması gereken şartlar konusunda Bilim Kurulumuz tavsiye kararı aldı. Sınava gidiş ve dönüş saatlerinde dışarıda yoğunluk olmaması, günün gençlere ayrılması için Cumhurbaşkanımız sınırlı bir sokağa çıkma yasağı yönünde talimat verdiler” diye duyurdu. Ardından İçişleri Bakanlığı kısıtlamaya ilişkin genelge yayınladı.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HANGİ İLLERDE?

20 Haziran’da yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı için 09.00 ile 15.00 saatleri arasında istisnalar hariç 81 ilde sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

27-28 HAZİRAN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

27 Haziran’da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için de 09.30 ile 15.00 arasında sokağa çıkmak yasak.

* 28 Haziran’da YKS’nin ikinci oturumu için de 09.30 ile 18.30 saatleri arasında istisnalar hariç 81 ilde yasak olacak.

* Sokağa çıkma yasağı saatlerinde fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerleri, market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi ile tatlıcılar açık olacak. Araç kullanmamak şartıyla bu işletmelere gidilebilecek.