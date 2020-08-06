Sokağa çıkma yasağı olacak mı? Sorusu vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Günlük koronavirüs vaka sayılarının artması ile koronavirüs tedbirleri genişletildi. Peki, sokağa çıkma yasağı yeniden uygulanacak mı? Konuyla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan açıklama geldi.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Bakan Soylu, sokağa çıkma kısıtlaması hakkında "Böyle bir şey söz konusu değil, gündemimizde de yok." dedi.

İÇİŞLERİ BAKANI'NDAN KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ HAKKINDA

Vatandaşımıza buradan bir istirhamımız var. Kendisi için hepimiz için bunu gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Herkes büyük bir gayret içerisinde. 2-3 ay öncesinde yaşadıklarımızla karşılaşmayalım. Kontrol kendimiz yapalım. Devlet olarak görevimizi yerine getirmeye çalışıyoruz.

Cumartesi ve pazar günü ekiplerimiz düğün ve nişanları denetleyecek.

Dünyada ikinci dalganın geldiği noktasında bir değerlendirme var. Aynı durumla biz de karşılaşmayalım. Kendi kontrolümüzü kendimiz yapalım.

Terör operasyonu yapmıyoruz. Hep beraber bilinçli olmayı ortaya koymaya çalışıyoruz. Vatandaşa tuzak kurup ceza verme anlayışı içinde değiliz.