Sokağa çıkma yasağı son dakika gelişmeleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. 65 yaş ve üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağının ne zaman biteceğiyle ilgili alınan yeni kararlar açıklandı.

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA SAATLERİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İlk müjdemiz 65 yaş üzeri ile 20 yaş altı vatandaşlarımızadır. 65 yaş üstü gruba, ilk etapta, sokağa çıkma sınırlandırması günlerinin birinde ve 4 saat süreyle, yürüme mesafesiyle tahditli olarak dışarı çıkabilme imkanı getiriyoruz. İlk uygulamayı da bu hafta sonu 10 Mayıs Pazar günü 11.00 ile 15.00 saatleri arasında gerçekleştiriyoruz." dedi.

20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA SAATLERİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "20 yaş altı için ise bu esnemeyi iki grup halinde uygulanacağız. 0-14 yaş grubu hafta içinde, 13 Mayıs Çarşamba günü, yine 11.00 ile 15.00 saatleri arasında, yürüme mesafesiyle tahditli olarak dışarı çıkartılabilecek. 15-20 yaş grubu ise 15 Mayıs Cuma günü, yine aynı şartlarda ve aynı saatlerde dışarı çıkarak, hava alıp dinlenebilecek. Kurallara riayet düzeyine bakarak, sonraki haftalarda da aynı uygulamayı devam ettireceğiz." dedi.

BU HAFTA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu hafta sonu da sokağa çıkma sınırlaması uygulamasını sürdüreceklerini belirtti. Buna göre 9-10 Mayıs 2020 tarihlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanacak.