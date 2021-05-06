Tam kapanma ne zaman bitecek? Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Ramazan Bayramı'nın yaklaşması ve berbaerinde tam kapanmada 6. günün geride kalmasıyla birlikte bu soruların cevabı en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Peki, tam kapanma ne zaman bitecek? İşte detaylar...

TAM KAPANMA NE ZAMAN BİTECEK?

Tam kapanma kararları kapsamında hafta içi hafta sonu ayrımı olmaksızın 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00’da başlayıp 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00’te bitecek şekilde tam zamanlı sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

TAM KAPANMA KAÇ GÜN SÜRECEK?

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan 17 gün boyunca üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak amacıyla Ek’te belirtilen yerler ve kişiler kısıtlamadan muaf tutulacak.

Sokağa çıkma kısıtlaması sırasında temel gıda, ilaç ve temizlik ürünlerinin satıldığı yerler ile üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması amacıyla muafiyet kapsamında bulunan iş yerleri dışında tüm ticari işletme, iş yeri ve/veya ofisler kapalı olacak olup uzaktan çalışma haricinde yüz yüze hizmet verilmeyecek.