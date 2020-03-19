Sokağa çıkma yasağı var mı? Soruları Türkiye'de yaşayan vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Koronavirüsten dolayı ölüm sayısının 3, vaka sayısının ise 191'e ulaşmasının ardından ülkemizde de sokağa çıkma yasağının çıkıp çıkmaması merak konusu oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, çok acil durum olmadıkça vatandaşların bir süre evden çıkmamaları yönünde uyarıda bulunmuştu.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sokağa çıkma yasağına ilişkin bir soruya, "Şu an gündemimizde yok" yanıtını verdi.

Albayrak, "Koronavirüs sürecinin etkilerini kestiremediğimiz için yakından takip edeceğimiz, hızlı adımlar atmamız gereken canlı bir süreç olacak" dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün akşam Koronavirüs tedbirleriyle ilgili vatandaşlara önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan sokağa çıkma konusunda yasak yerine tedbirli olmak gerektiğini vurguladı.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sokağa çıkma ile ilgili açıklamaları...

Mecburiyeti olmayan hiçbir vatandaşımız, tehdit ortadan kalkana kadar, evinden çıkmamalı, kimseyle temas etmemelidir.

İşlerine giden vatandaşlarımız, mesai bitimiyle birlikte hemen evlerine dönmeli, kapıdan girer girmez de, kimseyle temas etmeden ilk iş sabunla ellerini, yüzünü yıkamalıdır.

İster kamu, ister özel olsun tüm işyerlerinde de virüsün yayılma ihtimalini en aza indirecek tedbirlerin tamamı alınmalıdır.

Çocuklarımızdan, dışarıya çıkmadan evde kitap okuyarak, derslerine çalışarak vakitlerini değerlendirmelerini istiyoruz.

En büyük risk grubunu oluşturan yaşlılarımızın, sadece evden çıkmamakla yetinmeyerek, bir süre, ailenin dışarıyla irtibatı olan diğer fertleriyle de mesafeli şekilde hayatlarını sürdürmeleri daha doğru olacaktır.

Kimi Avrupa ülkelerinin, dezavantajlı grupları, özellikle de yaşlıları adeta gözden çıkartan anlayışlarına asla katılmıyoruz.

Tam tersine bizim kültürümüzde, yaşlılarımızı el üstünde tutmak, dünya ve ahiret saadetinin temel şartlarından biri olarak kabul edilir.

Bunun için yaşlılarımızı koruyacak ve kollayacağız.

Bilim Kurulumuzun önerisiyle, önce İstanbul ve Ankara’da başlatılacak bir çalışmayla, 65 yaş üzerindeki tüm yaşlılarımıza koruyucu maske ve kolonya dağıtacağız.

Yalnız yaşayan 65 yaş üzeri vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanmasında, devlet kadar, yakınlarına ve komşularına da görev düşüyor.

Bu insanlarımıza hep birlikte yardımcı olarak, süreci suhuletle geçirmelerini temin etmeliyiz.