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Sokağa çıkma yasağı var mı, gelecek mi? 65 yaş üstü vatandaşları ilgilendiren kararlar!

İstanbul'da koronavirüs vakalarında artış yaşanması üzerine Sağlık Bakanlığı harekete geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs salgınına karşı yeni tedbirleri açıkladı. Vatandaşlar yeni kısıtlamaların gündeme gelmesi üzerine "Sokağa çıkma yasağı gelecek mi?" sorusuna yanıt aramaya başladı.

Sokağa çıkma yasağı var mı, gelecek mi? 65 yaş üstü vatandaşları ilgilendiren kararlar!

İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma yasağı geleceğine dair ortaya atılan iddiaları geçtiğimiz günlerde yalanlamıştı. İstanbul'da koronavirüs vakalarının artış göstermesi üzerine paket servis hariç olmak üzere lokanta, restoran, kuaför, düğün salonu, halı saha, tiyatro ve benzeri iş yerlerine saat 22.00'de kapanma şartı getirildi. Koronavirüs tedbirlerinin artması üzerine "Sokağa çıkma kısıtlaması var mı?" sorusunun yanıtı merak ediliyor.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GELECEK Mİ?

Bazı illerde yalnızca 65 yaş üstü vatandaşların belli saatlerde sokağa çıkma kısıtlaması geldi. Ancak Türkiye genelinde sokağa çıkma yasağının getirilmesi gündemde değil. Sağlık Bakanı Koca geçtiğimiz günlerde seyahat kısıtlaması ile ilgili "Şu an böyle bir kısıtlama düşünmüyoruz. Özellikle alınması ve uyulması gereken tedbirlere uyum gösterme noktasında bir kararlılık içerisinde olursa biz bunun üstesinden geliriz." açıklamasında bulunmuştu.

HANGİ İLLERDE 65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMALARI VAR?

BURSA

Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre İl Hıfzıssıhha Kurulunca, salgınla mücadelenin genel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra alınması gereken önlemlerin ayrı ayrı belirlendiği duyuruldu.

Kentteki hasta ve temaslı kişi sayısı, ağır hasta, yatan hasta sayıları, 65 yaş ve üzeri hastaların bu kategorideki oranlarının düzenli takip edildiği bildirilen açıklamada, "İlimizde 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın her gün 10.00-16.00 saatlerinde sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilmelerine, bu saatler dışında kalan saatlerde sokağa çıkmalarının yasaklanmasına karar verilmiştir" ifadesi kullanıldı.


Açıklamada ayrıca, karantinada olan kişilerin takip süresi içinde ateş veya solunum belirtilerinin gelişmesi durumunda cerrahi maske takarak ve sosyal mesafeye dikkat ederek hastaneye gidiş ve ikametgahlarına dönüşte özel araçlarını kullanabilmelerine karar verildiği aktarıldı.

ERZİNCAN

Erzincan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunanların 11.00-18.00 saatleri arasında sokağa çıkmaları yasaklandı.

GAZİANTEP

Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşların saat 17.00'den sonra sebze-meyve pazarına girmesi yasaklandı.

ANKARA

Ankara'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olanların düğün, cenaze, taziye, pazar yeri, sosyal faaliyetler gibi alanlara girişleri kısıtlandı.

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