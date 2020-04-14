Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlayacak ve ne zaman bitecek? Sokağa çıkma yasağı hangi illerde uygulanacak? soruları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün akşam saatlerinde yaptığı açıklamalarla gündeme geldi. İlk kez geçen hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı yeniden uygulanacak. İşte sokağa çıkma yasağı ile ilgili detaylar...

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BAŞLIYOR VE BİTİYOR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün yaptığı konuşmasında "Hafta sonu sokağa çıkma yasağını önümüzdeki dönemde de sürdürme kararı aldık. 17 Nisan ve 19 Nisan saat 24.00'e kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacağını şimdiden vatandaşlarımıza duyurmak istiyorum" dedi.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLAN İLLER

Geçen haftasonu uygulanan sokağa çıkma yasağı, 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta geçerli olmuştu. Bu haftasonunda da aynı şartların geçerli olması bekleniyor.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI CEZASI NE?

Kolluk kuvvetleri önce sokakta bulunan vatandaşlara neden çıktıklarını soruyor. Eğer bu kişiler genelgede belirtilen ve sokağa çıkma yasağı kapsamında olmayan kişilerse geçişlerine izin veriliyor. Ancak sokağa çıkma yasağı kapsamında olan kişilere 789 TL ile 3 bin 189 TL arasında değişen miktarlarda Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’na göre para cezası kesiliyor.

Türk Ceza Kanunu’nun Bulaşıcı Hastalıklara ilişkin Tedbirlere Aykırı Davranma başlıklı 195. maddesinde yer alan ”Yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi iki aydan bir yıla hapis cezası ile cezalandırılır” hükmü uyarınca, işlem başlatılacak.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA AÇIK OLAN YERLER

Geçen haftasonu 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta uygulanan sokağa çıkma yasağında aşağıdaki yerler açıktı:

a) Ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamül ruhsatlı işyerleri,

b) Tüm sağlık ürünleri ve tıbbi malzemelerin (tıbbi maske dahil) üretiminin yapıldığı işyerleri,

c) Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler,

d) Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları (huzurevi, yaşlı bakım evi, rehabilitasyon merkezleri, acil çağrı merkezleri vb.)

e) Her bir 50.000 nüfusa bir adet olmak üzere göre valilikler/kaymakamlıklar tarafından belirlenecek akaryakıt istasyonu ve veteriner klinikleri,

f) Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis ve işletmeler (Tüpraş, termik ve doğalgaz çevrim santralleri gibi)

g) PTT, Kargolar vb dağıtım şirketleri,

h) Hayvan barınak, çiftlik ve bakım merkezleri,

3- İSTİSNA KAPSAMINDA OLAN VATANDAŞLAR

a- Bu genelgenin (2) numaralı başlığında yer alan “Açık Olacak İşyeri, İşletme ve Kurumlarda” yönetici, görevli veya çalışanları,

b- TBMM çalışanları,

c- Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar,

d- Acil çağrı merkezler çalışanları,

e- Birinci derece yakınlarının cenaze defin işlemlerini gerçekleştirecek ve katılacak olanlar,

f- Elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon vb. kesintiye uğramaması gereken tedarik sistemlerinin sürdürülmesi ve arızalarının giderilmesinde görevli olanlar,

g- Ürün ve/veya malzemelerin naklinde lojistiğinde yurt içi ve dışı taşımacılık kapsamında görevli olanlar,

h- Gazete, radyo ve televizyon kuruluşlarında görevli olanlar,

i- Yaşlı bakımevi, huzurevi, rehabilitasyon merkezleri, çocuk evleri vb. sosyal koruma/bakım merkezleri çalışanları,

j- PTT, kargo ve su dağıtım şirketi çalışanları,

k- Demirçelik ve cam sektörü vb. sektörlerde faaliyet yürüten işyerlerinin, fırın, soğuk hava depoları gibi çalışması zorunlu bulunan

l- Bozulma riski bulunan tarım ve hayvancılık ürünlerinin hasatında çalışacaklar,

m- Fırınlarda üretilen ekmeğin dağıtımında görevli olan araçlar ve çalışanlar,

n- Kızılay koordinesinde kan ve plazma bağışı için randevusu olanlar,

Belirtilen istisnalar dışındaki tüm vatandaşların evlerinde kalması esastır.