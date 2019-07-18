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HaberlerGündemNişantaşı'nda işgal 25 yıl sonra bitti!

Sokağı işgal eden kafeler yıkıldı

Şişli Nişantaşı'nda Kuyumcu İrfan Sokağı'nı adeta işgal eden kafeler yıkılmaya başlandı. Yaklaşık 25 yıldır yayaların yürümekte zorlandığı sokaktaki 3 kafe yıkıldıktan sonra sokağa banklar konulacak

Yıkımlar devam edecek

Habertürk Muhabiri Burcu Ayyıldız'ın haberine göre; Kuyumcu İrfan Sokak'taki bazı işletmeler 25 yıl içerisinde adeta sokağı işgal edercesine yeni dükkanlar yaptı. Öyle ki sokak ortasına adeta dükkanlar inşa edildi. O dükkanlar nedeniyle sokak araç trafiğine kapatıldı, yayalar bile yürümekte güçlük çekti. Şişli Belediyesi işte bu kaçak yapılar için yıkım kararı aldı ve ekipler yıkım işlemine başladı.

İŞGALCİ CAFELER YIKILDI

Yaklaşık 25 yıldır sokakları işgal edilen sokak sakinleri yıkım işlemine destek verdi. Yıkım işleminin ardından sokak yıllar sonra yeniden vatandaşların kullanımına açılacak. Çalışmaların ardından Şişli Belediyesi sokağı yenileyecek.

YIKIMLAR DEVAM EDECEK

Şişli'deki bu yıkım işleminin sadece burayla sınırlı kalmayacağı da öğrenildi. Belediyenin ilerleyen günlerde benzer durumdaki diğer yapıları da yıkacağı belirtildi.

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