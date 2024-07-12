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        Sokak hayvanları düzenlemesi Meclis'te

        Sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik düzenlemeler içeren Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.07.2024 - 15:30 Güncelleme: 12.07.2024 - 15:30
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        Sokak hayvanları düzenlemesi Meclis'te
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        AK Parti'nin sahipsiz sokak hayvanlarına ilişkin hazırladığı yasa teklifi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın incelemesinin ardından bugün TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

        AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "AK Parti MYK toplantımızda Cumhurbaşkanımız Sayın Erdogan'a başıboş/saldırgan sokak köpekleri sorununa ilişkin hazırladığımız raporu arz ederek zatı devletlerini ve MYK üyelerimizi bilgilendirdim." ifadelerini kullanmıştı.

        Yenişehirlioğlu, açıklamasında şunları kaydetmişti:

        "Raporumuzun mahiyetini detaylı bir şekilde dinleme nezaketi gösteren Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Sokaklarda aziz milletimizin huzur ve güvenliğinin sağlanacağına, herkesin üzerinde mutabık kaldığı bu sorunun çözüme ulaşacağına inancımız tamdır. Evvela insan ardından hayvan ve çevre sağlığını tesis etmek için ortaya konulan bu iradenin toplumumuzun tüm kesimlerinin beklentilerini karşılayacak şekilde net bir çözüme ulaşması en büyük temennimizdir. Raporumuzun sorunun çözümüne ilişkin önemli katkılar sunacağına inanıyor, hayırlı olmasını diliyorum."

        AYRINTILAR BİRAZDAN GELİYOR...

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        #sokak hayvanları düzenlemesi
        #TBMM
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