AA

Muğla'nın "sakin şehir" unvanlı Köyceğiz ilçesinde yaşayanlar ve yerleşik yabancılar tarafından kurulan "iyilik pazarı"nda satışa sunulan el emeği ürünlerin geliri, sokak hayvanlarının beslenme ve tedavi giderleri için kullanılıyor.

Köyceğiz'de yerleşik yabancılar ile yerli halk, ortak pazar kuruyor. Kış ayının en büyük etkinliği için İstanbul, Antalya, Denizli, Aydın, Kuşadası başta olmak üzere birçok yerden turlarla gelen yerli ve yabancı misafirler, pazardan alışveriş yapmak ve ilçeyi gezmek için Köyceğiz'de buluşuyor. Köyceğiz Kordon'da 7 yıldır kurulan pazarda kurulan 600 stantta, çeşitli ülkelere özgü kıyafet, içecek, yiyecek, el işi ürünler ve hediyelik eşyaların satışı yapılıyor. Yılda 3 ya da 4 kez açılan pazardan elde edilen gelir, gönüllüler tarafından sokak hayvanlarının tutulduğu barınak için harcanıyor. Pazar ayrıca yerli ve yabancıların kaynaşmasını da sağlıyor.

'BAĞIŞLARLA, HAYVANLARIMIZA SAHİP ÇIKILIYOR'

Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan, etkinliğin Muğla'da yaşayan yerleşik yabancılar ile bölge halkının kaynaşmasını sağladığını söyledi. "Sakin şehir" Köyceğiz'de kış aylarındaki turizm potansiyelini artırmak istediklerini belirten Ceylan, pazarı yaklaşık 10 bin kişinin ziyaret ettiğini ifade etti.

Yerleşik yabancılar ile Türk vatandaşların kültürlerinin harmanlanmasını sağladıklarını anlatan Ceylan, "Köyceğiz'de çok sayıda yerleşik yabancı yaşamını sürdürüyor. Bağışlarla, hayvanlarımıza yabancılar da sahip çıkıyor. Bu bizi mutlu ediyor. Pazar uzun yıllardır kuruluyor. Her yıl daha fazla katılım olan pazarda, yeni dostluklar kuruluyor. Çevre il ve ilçelerden de büyük katılım sağlanıyor. Köyceğiz cennetten bir köşe" diye konuştu.

'HER GELİŞİMDE YENİ DOSTLAR EDİNİYORUM'

Yıllardır Marmaris ilçesinde yaşayan İngiliz Marit Ekstroom ise bir seyahat şirketinin bölge müdürü olarak geldiği Marmaris'e hayran kaldığını, ömrünü burada tamamlamaya karar verdiğini dile getirdi. Köyceğiz'de kurulan pazara katılım sağlamaya çalıştığını aktaran Ekstroom, "Burada kurulan pazarda, farklı bir atmosfer yaşanıyor. Her gelişimde yeni dostlar ediniyorum. Onlarla sonraki dönemlerde de görüşüyorum" dedi.

Köyceğiz Belediyesi Hayvan Barınağında altı yıldır gönüllü çalışan İngiliz Sarah Browne ise ilçede yerleşik olarak 12 yıldır yaşadığını kaydetti. Her yıl kurulan pazara gelerek el emeği ürünleri sattıklarını belirten Browne, "Buradan elde ettiğimiz geliri hayvan barınağına bağışlayarak mama alıyoruz. Hayvanların ilaç ve tedavilerine katkı sağlıyoruz. Aslında burası iyilik pazarı. Stant açanların çoğu yerleşik yabancı. Pazarla hoşgörü iklimi Köyceğiz'de var oluyor. Burası yeni dostluklara güzel bir örnek" ifadelerini kullandı.