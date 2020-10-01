Sokak hayvanlarına destek!

4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’nde, #SenDePatile sosyal sorumluluk kampanyasıyla barınaklarda ve sokaklarda zor koşullarda yaşamlarını sürdürmeye çalışan hayvanların ihtiyaçları karşılanıyor.

Sosyal sorumluluk projesinde, hayvan sevgisi sosyal medyanın gücüyle birleştiriliyor ve hayvanseverlerin desteğiyle barınaklarda yaşayan hayvanlar için yapılacak olan mama bağışına katkıda bulunuluyor...

Bu yıl 6. kez düzenlenen #SenDePatile kampanyasına destek veren hayvanseverler, Nestlé Purina PetCare’in 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’ne özel Instagram’da oluşturduğu #SenDePatile yüz filtresini kullanarak barınaklardaki hayvanlar için yapılacak mama bağışına katkı sağlıyor.

Hayvan dostu paylaşımların yardıma muhtaç hayvanlara destek için farkındalık yaratmasını amaçlayan ve 2015 yılından bu yana düzenlenen kampanya kapsamında şu ana kadar 45 ton mama bağışı yapıldı.