Sokak hayvanlarına destek!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerYaşam
ABONE OL

Sokak hayvanlarına destek!

4 Ekim günü bütün dünyada patili dostlarımızın günü olarak kutlanıyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da hayvanseverlerin desteğiyle can dostlarımıza sevgi eli uzatılıyor...

Sokak hayvanlarına destek!

4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’nde, #SenDePatile sosyal sorumluluk kampanyasıyla barınaklarda ve sokaklarda zor koşullarda yaşamlarını sürdürmeye çalışan hayvanların ihtiyaçları karşılanıyor.

Sosyal sorumluluk projesinde, hayvan sevgisi sosyal medyanın gücüyle birleştiriliyor ve hayvanseverlerin desteğiyle barınaklarda yaşayan hayvanlar için yapılacak olan mama bağışına katkıda bulunuluyor...

Bu yıl 6. kez düzenlenen #SenDePatile kampanyasına destek veren hayvanseverler, Nestlé Purina PetCare’in 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’ne özel Instagram’da oluşturduğu #SenDePatile yüz filtresini kullanarak barınaklardaki hayvanlar için yapılacak mama bağışına katkı sağlıyor.

Hayvan dostu paylaşımların yardıma muhtaç hayvanlara destek için farkındalık yaratmasını amaçlayan ve 2015 yılından bu yana düzenlenen kampanya kapsamında şu ana kadar 45 ton mama bağışı yapıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Dilek Yarımadası 4 ayda 1 milyon 50 bin ziyaretçiyi ağırladı
YAŞAM4 ayda 1 milyon 50 bin ziyaretçi ağırladı
Temizlik görevlisinin kargayı beslediği anlar kamerada
YAŞAMTemizlik görevlisinin kargayı beslediği anlar ...
Erzurum'da sürü halinde görüntülendi
YAŞAMErzurum'da sürü halinde görüntülendi
Sular çekilince gün yüzüne çıktı - Haberler
YAŞAMSular çekilince gün yüzüne çıktı
Turşusunu yaptı Ruslar bayıldı! - Haberler
YAŞAMTurşusunu yaptı Ruslar bayıldı!
Salda Gölü'nün kumları neden beyaz? Ortaya çıktı! - Haberler
YAŞAMSalda Gölü'nün kumları neden beyaz? Ortaya çıktı!
Amanos Dağları'nın 'nazar boncuğu'
YAŞAMÇam ormanının ortasında 'nazar boncuğu'
Çılgın Sayısal Loto 30 Eylül 2020 - Milli Piyango Sayısal Loto çekilişi sorgulama ekranı
YAŞAM30 Eylül Çılgın Sayısal Loto çekilişi
Sosyal medya ünlüleri pes dedirtti... Stüdyo kiralıyorlar - Haberler
YAŞAMSosyal medya ünlüleri pes dedirtti... Stüdyo ...
Türkiye'nin kahvaltı haritası! Hangi ilin nesi meşhur? - Haberler
YAŞAMTürkiye'nin kahvaltı haritası! Hangi ilin nesi ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X