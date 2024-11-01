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        Haberler Dünyadan Sokak müzisyeni, Red Hot Chili Peppers grubu bateristinin önünde onun şarkısını çaldı - Magazin haberleri

        Sokak müzisyeni, Red Hot Chili Peppers grubu bateristinin önünde onun şarkısını çaldı

        Armond Davis adlı sokak müzisyeni, California'da dünyaca ünlü ABD'li rock grubu Red Hot Chili Peppers'ın bateristi Chad Smith'e karşı, grubun ünlü şarkısını çaldı ama müzisyen, özel seyircisinin kim olduğunu fark etmedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.11.2024 - 10:17 Güncelleme: 01.11.2024 - 10:17
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        Sokak müzisyeninin özel seyircisi
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        Bir sokak müzisyeni, California'da dünyaca ünlü ABD'li rock grubu Red Hot Chili Peppers üyelerinden birinin önünde, grubun şarkısını çalarken, kimin karşısında performans sergilediğinden habersizdi.

        Yetenekli sokak müzisyeninin, grubun 'Californication' albümünden 1999'daki hit şarkısı 'Otherside'ı çalarken çekilen videosu, internette viral oldu.

        TikTok'ta 49 milyondan fazla kez izlenen yetenekli davulcu Armond Davis'i odağına alan videoda, kamera birden Red Hot Chili Peppers'ın bateristi Chad Smith'e dönüyor. Smith, oturduğu yerde ritme eşlik ederken görülüyor. Ünlü bateristin jestleri, sokak müzisyenini beğendiği ve takdir ettiği şeklinde yorumlandı.

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        Chad Smith, sokak müzisyeninin hemen karşısında olmasına rağmen, müzisyen onu fark etmiyor. Bu anlar, bir sosyal medya kullanıcısı tarafından, "Ona kim söylemek ister?" başlığıyla yayınlandı. Kullanıcı ayrıca, "Düşün ki Michael Jordan'ın önünde potaya atış yapıyorsun ve onu fark etmiyorsun" yorumunda bulundu.

        Sokak müzisyeni Armond Davis, internette viral olan videosunun ardından Chad Smith'in kendisini izlediğini fark etmediğini söyledi.

        Armond Davis, viral olan videosunu paylaşırken; "Dün Red Hot Chili Peppers'ın ‘Otherside’ şarkısını çaldım ve şarkının ortalarında birinin hareketlerinin alışılmışın dışında olduğunu fark ettim. Bitirdiğimde birkaç kişi bana Chad Smith'e karşı çaldığımı söyledi. Onun bildiği bir parçada benim çalışımın iyi olduğunu söylediğini mi duydunuz? Tamamen gerçeküstü. Bu yolculuğun beni bir sonraki aşamada nereye götüreceğini görmek için sabırsızlanıyorum" ifadesini kullandı.

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        #Red Hot Chili Peppers
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