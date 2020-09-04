Emrah Doğru edogru@haberturk.com

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını ile mücadele tüm yurtta sürerken İstanbul Sancaktepe'de sokak arasında yapılan kına gecesi bu kadarına da pes dedirtti!

DÜĞÜN GENELGESİNE RAĞMEN

Habertürk'ten Emrah Doğru'nun haberine göre İstanbul Sancaktepe'de kutlanan kına gecesinde maske takmayan vatandaşlar dikkat çekerken, sosyal mesafenin ise hiçe sayıldığı görüldü. Önceki gece yayınlanan düğün genelgesine rağmen düzenlenen kına eğlencesinde havaya ateş edilerek kutlama yapıldı.

ONLARCA KİŞİ HALAY ÇEKTİ

Koronavirüse karşı önlemlere dikkat çeken yetkililerin ısrarla uyarılarına rağmen onlarca kişi sosyal mesafeyi hiçe sayıp kol kola halay çekilirken, profesyonel organizasyonlarda kullanılan yoğun sahne dumanı altında çocuk ve gençlerin eğlenmesi de duyarsızlığın bir başka boyutunu ortaya koydu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Habertürk'e konuşan Sancaktepe Kaymakamı Adnan Çakıroğlu, “Bu görüntüler bizi çok rahatsız etti. Her türlü tedbiri almamıza rağmen vatandaşlarımız kurallara uymamaya devam ediyor. Bundan sonra daha da dikkatli olmak zorundayız. Bu durum kendilerine zarar verdiği gibi; bize de, toplumumuza da, devletimize de zarar verecek. Bu tip olayların yaşanmaması için elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz. Kaydedilen görüntülerde gözüken, kutlama yapan sorumlular hakkında cezai işlem uygulayacağız” dedi.