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        Haberler Gündem Güncel Sokak ortasında kriz: 2 ölü | Son dakika haberleri

        Sokak ortasında kriz: 2 ölü

        Ankara'nın Keçiören ilçesinde uyuşturucu ya da aşırı alkol etkisinde olduğu öğrenilen 3 kişi, sokakta kriz geçirdi. Hastaneye kaldırılan 3 kişiden 2'si kurtarılamadı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.06.2025 - 23:05 Güncelleme: 12.06.2025 - 23:05
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        Sokak ortasında kriz: 2 ölü
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        Ankara'da, sokakta uyuşturucu ya da aşırı alkolden kriz geçiren 3 kişiden 2'si öldü. Olay, öğleden sonra Güçlükaya Mahallesi Şair Dertli Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, uyuşturucu madde ya da aşırı alkol etkisinde olduğu öne sürülen ve sokakta titreyerek ve kontrolsüz hareketler sergileyen 3 kişiyi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kriz geçiren 3 kişiyi çevre hastanelere kaldırdı. Hastanede tedaviye alınan 3 kişiden 2’si, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer kişinin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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