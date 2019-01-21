Sevgi ve arkadaşlık sınır tanımıyor. Sokağa atılmış bir yavru köpeğe şefkatle yaklaşıp, onu kanatlarının arasına alan bu kaz, bunun en basit örneği...

ŞEFKATLİ KAZ ÜŞÜYEN KÖPEĞİ KANATLARIYA SARDI

Hayvanların şaşırtıcı bir şekilde birbirlerine şefkat gösterdiğini gösteren pek çok örnek var. Bazen hayvanlar, kendi türlerinin yanı sıra başka türlerle de arkadaşlık kurabiliyor.

Sokakta titreyen bir köpek yavrusuna yardım etmeye çalışan şefkatli kaz, sosyal medyada viral oldu.

Doğumundan kısa bir süre sonra annesi tarafından terk edilen ve sokakta titreyen yavru köpeğe bir kaz sahip çıktı. Kaz yavru köpeği soğuktan korumak ve sıcak tutmak için kanatlarını kullandı, köpeğe kanatlarıyla sarıldı.

"BAŞLANGIÇTA SALDIRACAĞINI DÜŞÜNDÜM"

Bu fotoğrafı çekerek, internette paylaşan kişi, başlangıçta kazın yavruya saldıracağını düşündüğünü, ancak gagasıyla köpeği beslemeye başladıkça, gerçek niyetini anladığını, bir süre sonra da köpek yavrusuna sarıldığını, yavru köpeğin kazın kanatları arasında uyuduğunu söyledi.

Bu fotoğrafı yükledikten kısa bir süre sonra, hem kazın hem de köpek yavrusunun birlikte sahiplenildiğini açıklayan fotoğrafçı, bu tür hikayelerin, hayattaki gerçek değerleri unuttuğumuzu, sevgi ve empati gücümüzün zayıfladığını ve bu tip hikayelerin bize önemli bir ders verebileceğini söyledi.